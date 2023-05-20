視察竹縣寶二水庫 賴︰政府開發水源 每日197萬噸

副總統賴清德昨在水利署長賴建信的簡報及解說下，視察寶二水庫。（記者廖雪茹攝）

2023/05/20 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕副總統賴清德昨天視察新竹縣寶二水庫前瞻工程時表示，台灣面對氣候變遷與國內用水兩大挑戰，政府及早研擬對策，務實地提出開源、節流、備援和調度四大戰略，成功開發每日一百九十七萬噸水源，讓台灣得以關關難過關關過；他也呼籲，水資源相當珍貴，需要中央和地方共同合作，以達穩定供水目標。

賴清德聽取水利署長賴建信簡報後致詞指出，台灣水資源供應面臨兩項重大挑戰。第一項是大自然的挑戰，根據聯合國「政府間氣候變遷專門委員會」評估，未來台灣豐水期水更多、枯水期水更少，也許剛做完抗旱工作，馬上就須進行防洪工程，需要中央和地方政府共同合作來面對。

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四大戰略 讓即時雨成為即時水

第二項挑戰是國內用水的情況。賴清德表示，因應產業發展，用水需求不斷提高，輸水和用水的效率也要再加強。此外，水資源區域分配不均和備用水不足等問題，都是產業發展過程中，水資源應用的重大挑戰。因此，他任行政院長時，就與水利署共同研擬「開源、節流、備援、調度」四大戰略，務實地提出計畫，踏實解決問題，讓即時雨順利成為即時水。

賴清德說，開源部分主要是開發多元用水，尤其是伏流水；再生水的部分如新竹縣市特別重視海水淡化。自二○一七年以來，新開發的多元水源已達每日一百九十七萬噸，並分散於全台。

而在備援用水部分，台南的曾文、南化、烏山頭及白河水庫都有不同程度的淤積，所以台南的水庫有建置防淤隧道；桃園石門水庫的阿姆坪防淤隧道也完工啟用。透過防淤隧道，大幅降低過去使用卡車清淤的難度，且減少對環境的影響。

賴清德表示，台北市的翡翠水庫水質好，蓄水量居全台之冠；而石門水庫有淤積，一年需滿水好幾次才夠用。在這種狀況之下，建置供水專管，讓翡翠水庫的水供應新北市板新等地區，而板新地區原使用石門水庫的水，轉而供應大新竹等地區。

在此戰略下，當時政府核定「桃竹備援管線」工程，水利署也提早四個月、於二○二一年二月通水是關鍵，可說是給了科技產業即時水，如果沒有提早完工，產業勢必受到衝擊。另外，推動中的石門水庫至新竹聯通管工程、南寮海水淡化廠及再生水的部分，目前都按照計畫進行。

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