特拉斯︰台灣民主自由 值得被保護

副總統賴清德（右）昨上午在總統府接見前英國首相特拉斯（左）；總統蔡英文今天也將接見訪團，就雙方共同關注議題深入交換意見。（中央社）

2023/05/19 05:30

拜會賴清德與立院 盛讚台灣從半導體到珍珠奶茶 都蓬勃發展

〔記者蘇永耀、陳鈺馥／台北報導〕副總統賴清德昨接見英國前首相特拉斯，感謝其以行動表達對民主台灣的支持。賴並指出，台灣做為民主陣營的一份子，一定會堅定站在第一島鏈上，發揮民主及經濟力量，持續推動世界經濟發展及和平穩定。特拉斯認為，台英之間應建立更緊密關係，以保護世界這個重要區域的自由民主。蔡英文總統今日也將接見訪團，就雙方共同關注議題深入交換意見。

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台英關係應更緊密 保護區域的自由民主

特拉斯也拜會立法院外交及國防委員會，朝野立委感謝她支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。特拉斯致詞再度談及，台灣應該加入CPTPP，也直指極權國家利用自由世界散播假訊息，她願攜手台灣應對挑戰。

特拉斯強調，當前國際局勢為極權與民主之爭，令人難過的事實是，民主國家沒有獲勝，生活在民主制度下的人比專制少。台灣位於自由前線，因此必須與台灣站在同一陣線捍衛民主自由。

賴清德會晤特拉斯時表示，特拉斯在兩岸情勢緊張之際來訪，以行動表達對台灣的支持，顯得更加珍貴。特拉斯基於對民主自由價值的堅持，轉而支持民主台灣，從外長到首相任內，積極深化兩國關係，促成台英國防與安全的雙邊會談，同時建議加強雙邊貿易夥伴關係，具體深化彼此合作基礎。

他提到，英國政府二○二一年起多次重申台海和平穩定重要性，這攸關台灣的生存發展。而印太的和平穩定影響到世界各國的利益，也符合英國的利益，世界各民主國家都應該要共同捍衛。

賴清德並指特拉斯前天演講所說「Your future is our future」，令人非常感動、也非常感激。他說，面對中國的崛起影響到印太和平與穩定，民主陣營應該要團結合作，才能達到和平的目標。

特拉斯表示，此次訪台是因相信台灣是非常蓬勃的民主，是值得保護的民主，且自由價值值得被保護。她並指出，對於台灣的經濟成長，以及從半導體到珍珠奶茶等各領域產業蓬勃發展，她感到印象深刻。英國以及西方國家都可以從台灣的自由企業學到很多。

特拉斯說，來到台灣，也是因為相信台英之間應建立更緊密的經濟連結，並確保台灣有能力可以自我保護，盼未來幾年台英之間能建立更緊密關係，以保護世界這個重要區域的自由民主。

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