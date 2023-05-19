郭朱會內幕再爆》郭董不解為何提前徵召 嘆不該相信朱立倫

國民黨主席朱立倫日前與鴻海創辦人郭台銘會面，被爆料兩人曾發生爭執。圖為2019年7月朱、郭參加國民黨2020總統初選國政願景發表會。（資料照）

2023/05/19 05:30

〔記者施曉光、黃靖媗、施曉光／台北報導〕國民黨確定徵召新北市長侯友宜參選總統，爭議餘波盪漾，網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹昨在節目爆料稱，國民黨主席朱立倫徵召前與前鴻海董事長郭台銘會面時，兩人發生爭執，因為朱立倫曾經告訴郭台銘會在五二○之後做兩次滾動式民調，（徵召）最晚不會拖過六月十八日，郭當面質問朱，為什麼一定要在五月十七日宣布徵召人選？郭並感嘆，或許自己錯在不該相信朱立倫的每一句話。

國民黨：相信郭應知道提名時程

接受黃光芹專訪的國民黨文傳會副主委林家興則回應，黨中央確實說過最晚不超過六月十八日，但民進黨提名賴清德參選總統後，黨內焦慮要求加速提名，且黨中央應該有與郭台銘溝通過，相信郭應該知道黨中央規劃的時程。

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黃光芹根據手中的資料宣稱，自己是按照郭台銘的談話轉述。她指出，日前朱立倫與郭台銘第一次會面時，郭問朱，為什麼一定要在五月十七日（宣布徵召）？可見郭事前沒有被告知。

黃光芹轉述郭台銘的話說，郭在四月十八日公開呼籲大家給他三十天的時間，就是因為當初朱告訴郭，五二○之後會做兩次滾動式民調，最晚不會拖過六月十八日，所以郭才會以為六月十八日前會啟動民調，但國民黨啟動民調的時間，沒有先告訴郭。

黃光芹繼續轉述郭台銘的話說，「沒有想到他（朱）反而說，所謂六月十七日（黃後解釋係筆誤）的決定是你（郭）自己定的時間」。郭認為朱連自己講過的話都可以推翻，自己或許錯在不該相信朱立倫的每一句話。

在回應黃光芹前，林家興先要求看對方手中的資料，然後他表示，黨中央三月底宣布總統選舉採行徵召時，的確說過最晚不超過六月十八日，但民進黨四月提名賴清德參選總統後，在黨內外引發焦慮，大家要求加速提名，而且郭後來很多動作，包括與國民黨立委、縣市長見面，以及舉辦造勢活動，可見黨中央應該有溝通過，相信郭台銘應該是知道黨中央規劃的時程。

傳郭拒絕晤朱 國民黨：好事者見縫插針

另有報導稱郭因不滿朱立倫的處理方式，已表明不再與朱有聯繫，林家興回應說，好事者、綠營的見縫插針已經開始，大家都看到郭台銘展現的非凡氣度，這才是台灣絕大多數民眾的期待。郭台銘辦公室對此表示，沒有回應。

報導也稱朱曾告訴郭台銘，是因郭在中南部見了很多「牛鬼蛇神」，民調才會不升反降。林家興則說，中南部議長都是國民黨同志，過往都並肩作戰，造謠者恐怕才是真正的「牛鬼蛇神」。郭辦對此同樣表示，沒有回應。

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