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    傳侯友宜將「整合型拜會」 柯文哲：等他出牌再講

    傳侯友宜將進行「整合型拜會」，柯文哲表示，自然就好，不要太刻意勉強，只是他也不知道侯拜訪要做什麼，「等他出牌再講」。（記者劉信德攝）

    傳侯友宜將進行「整合型拜會」，柯文哲表示，自然就好，不要太刻意勉強，只是他也不知道侯拜訪要做什麼，「等他出牌再講」。（記者劉信德攝）

    2023/05/19 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨前天徵召新北市長侯友宜參選總統，完成國民黨三階段整合的「黨內」、「泛藍」前兩階段，如何整合「非綠」陣營引起關注。傳出侯友宜未來將「整合型拜會」代表民眾黨參選的民眾黨主席柯文哲，對此，柯文哲昨表示，自然就好，不要太刻意勉強，只是他也不知道侯拜訪要做什麼，「等他出牌再講」。

    柯文哲昨受訪時表示，二○一九年郭台銘想選總統時，就有找他搭擋，當時他以手上還有北流、北藝、大巨蛋與市場改建等事務，如果跑掉一定會出問題為由拒絕。柯認為，侯友宜接下來要面對的就是這個問題，市政相當複雜，還是需要盯著。

    柯文哲也認為，因為勞保、年金、台海危機等問題，下任總統大概是一九九六年台灣首次直選總統以來，最難當的一任，要有相當的決心才可以做。

    外界也關注柯文哲未來與郭台銘的互動。柯表示，他有跟郭台銘說，等冷靜一兩天後再說，生氣的時候不要做決定，這是他當市長後學到的一課。

    柯也表示，他一開始就跟郭說，「你都不知道比賽規則，怎麼敢去參加比賽」，這樣結果出來，不管誰贏都會有問題，結果也跟他預料的差不多，一定會有不滿。國民黨直到公布答案才講比賽規則，會被質疑「為什麼不早點講？」

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