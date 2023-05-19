80條首批協議 今晨公布 台美21世紀貿易倡議 最遲下月簽署

台美21世紀貿易倡議有新進展，雙方將於台北時間今天清晨同步公布首階段約80條的協議內容，協定將由我駐美代表蕭美琴與AIT在華府簽署。（取自蔡英文總統臉書）

2023/05/19 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美廿一世紀貿易倡議有新進展，雙方將於台北時間今天清晨同步公布首階段約八十條的協議內容，距離簽署只剩最後一步。知情官員透露，協定將由我駐美代表蕭美琴與AIT（美國在台協會）在華府簽署，最遲在下月談判滿一週年前就會完成，這將是台美斷交後雙方簽署最正式的協定。

簽署協定後 就有機制每年檢討

台美自去年六月宣布啟動台美廿一世紀貿易倡議，歷經多次視訊會議及去年十一月和今年一月兩輪實體談判，其中關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題達成協議。

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台美雙方已於今年三月公布首階段談判重點摘要，今天進一步公布約八十條的協議內容，近期將正式簽署首階段成果的BTA（雙邊自由貿易協定）。

協議可續擴充 最終目標簽FTA

官員說，簽署協定後，未來有機制就各項議題每年檢討，雙邊的部會官員也會與對手建立關係，企業也有文本可依循參考。而且此協議具有未來性，可繼續擴充，最終目標就是簽署台美自由貿易協定（FTA）。

至於何時進入第二階段談判，官員指出，剩下的七個議題，包括數位貿易、標準、國營事業、非市場政策及做法、勞工、支持環境及氣候行動（環保）及農業等議題，將與美方討論後陸續展開，由於有過去談判經驗，雙方更熟悉整個運作，他仍有信心在今年底美國主辦APEC峰會前完成談判。

官員強調，台美簽署協議，對台灣國際與經貿關係擴展有重要意涵，也受到世界各國關注，並證明台灣願意遵守經貿高標準，有助台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

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