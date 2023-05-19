民進黨兩立委參選人聯手 拚嘉縣轉型

嘉義縣長翁章梁（前中）帶領民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘（左）、山區立委參選人陳冠廷（右）爭取大家的支持。（記者蔡宗勳攝）

2023/05/19 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕二○二四年立委選戰，民進黨在嘉義縣海區將由立委蔡易餘拚連任，山區推派立委陳明文之子、行政院政務顧問陳冠廷，縣長翁章梁昨日帶領士農工商青年代表力挺蔡易餘、陳冠廷，強調嘉義縣進入專業治理時代，請鄉親支持兩人當選立委，讓嘉義縣進行政治世代交替及轉型。

青年代表力挺蔡易餘、陳冠廷

翁章梁昨與青年代表在民進黨嘉義縣黨部舉辦「年輕世代、開拓新局」記者會，推薦蔡易餘、陳冠廷進入國會。翁章梁指出，蔡易餘是台大法律系畢業，有法律專業，有政治訓練，陳冠廷為美國威斯康辛大學畢業、日本東京帝大公共政策碩士，擅長公共政策，呼籲鄉親支持蔡易餘、陳冠廷當選，啟動世代交替和專業治理。

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翁章梁請鄉親支持世代交替

蔡易餘指出，為協助嘉義縣府向中央爭取資源，他長期與陳明文立委討論、分進合擊，壯大嘉義縣，這次立委選舉由年輕、有想法的陳冠廷參選山區立委，就如同過去陳明文栽培他，希望鄉親再次牽成，讓他與陳冠廷一起當選。陳冠廷表示，嘉義縣從農業縣轉型為農工大縣，有產業園區硬體基礎，下一步則是軟體發展，若當選立委，會繼續爭取資源，與縣府、中央一同前進。

明年總統大選民進黨由主席賴清德參選，二十一日上午在太保市棒棒積木飯店成立嘉義縣「信賴台灣之友會」，理事長由行政院政務顧問林秋桂擔任，賴清德將親自到場授旗，首次與蔡易餘、陳冠廷聯合造勢。

下週日嘉縣「信賴台灣之友會」成立

國民黨部分，總統選舉已徵召新北市長侯友宜參選，兼任國民黨嘉義縣黨部主委的立委翁重鈞表示，嘉義縣海區立委人選，因侯友宜已出線，他將北上與侯會面，在大選勝利前提下，由侯來決定海區立委選舉人選；山區立委選舉人選，目前「在野大聯盟」四位報名者均符合資格，將進行協調，凝聚共識，如無共識，可能由民調產生人選。

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