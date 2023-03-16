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    高金簡體字質詢 綠：中共給的稿？ 高金反批民進黨 拿字體掩蓋主權問題

    民進黨新聞部主任張志豪昨質疑，高金素梅用中共給的稿子質詢台灣官員，價值錯亂，應出面說明並向國人道歉。（資料照）

    民進黨新聞部主任張志豪昨質疑，高金素梅用中共給的稿子質詢台灣官員，價值錯亂，應出面說明並向國人道歉。（資料照）

    2023/03/16 05:30

    〔記者陳政宇、王千豪、賴筱桐／綜合報導〕無黨籍立委高金素梅前天於立法院質詢行政院長陳建仁時，其使用的簡報檔部分內容出現簡體字。民進黨新聞部主任張志豪昨質疑，高金用中共給的稿子質詢台灣官員，價值錯亂，應出面說明並向國人道歉。高金回應，簡報引用的資料有繁體、簡體、英文，反批民進黨竟拿著字體來掩蓋中華民國主權的原則問題。

    綠轟高金價值錯亂 應道歉

    張志豪說，中華民國的立委在國會殿堂，用中華人民共和國的官方文書標準字來質詢，離譜至極。他質疑高金素梅是用中共給的質詢稿質詢台灣的行政院長，居心何在？

    張志豪指出，高金素梅完全無視台灣現在最大的威脅就是來自中國；中國不停對台文攻武嚇、外交打壓，高金素梅一句話都不吭，「不敢要求中共撤飛彈，卻要台灣不備戰」，荒謬又媚共。這種意識形態、價值錯亂的國會議員，當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，會站在哪一邊？

    民進黨原民部主任、立委伍麗華也指出，身為台灣原住民，別再拿腳本替人說話，尤其中國要把原民打回少數民族，原住民的靈魂要與所有台灣人站在同一陣線。

    高金則透過影片表示，這份簡報檔案所引用的資料，有繁體、簡體、英文，如果民進黨認為資料引用簡體字，就是意識形態、價值錯亂，那她引用美國智庫文章的字體是英文，難道她就是親美了嗎？況且，現在聯合國網站的中文，使用的也都是簡體字，難道聯合國也變成了意識形態、價值錯亂了嗎？

    對於民進黨質問，「當國家面臨關鍵時刻的抉擇時，會站在哪一邊？」高金素梅說，她站在中華民國這一邊、站在二三○○萬人民安危的這一邊。

    新北市長侯友宜昨被問到是否認同高金的論述？侯未正面回應，僅表示，台海穩定是大家一致性的方向，凡事以國家安全、人民安心為最大考量。

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