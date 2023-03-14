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    爆收賄喬人事 澎縣國民黨議長劉陳昭玲遭訊問

    國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲遭檢舉涉收賄，廉政署幹員昨天跨海到澎湖，兵分多路搜索。（資料照）

    國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲遭檢舉涉收賄，廉政署幹員昨天跨海到澎湖，兵分多路搜索。（資料照）

    2023/03/14 05:30

    檢廉兵分多路 搜索府會、車船處、消防分隊

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕廉政署幹員昨天跨海到澎湖，兵分多路前往縣議會、縣府建設處、車船處及湖西消防分隊等處搜索，下午澎湖地檢署傳喚國民黨籍議長劉陳昭玲及機要到案說明。據了解，廉檢收到檢舉函，指相關人士在公共車船、安插人事、拆除違建等三個部分收賄，金額逾百萬元。至截稿時間，劉陳昭玲等人仍在地檢署訊問中。

    公共車船、拆除違建等也被檢舉收賄

    廉政署幹員昨天上午在檢察官指揮下，進入澎湖縣政府、府外的車船處、消防局湖西分隊及縣議會搜索，除帶回文件，並帶走部分人員到澎湖縣調查站釐清檢舉函內容。

    原本議長劉陳昭玲昨天上午準備搭機到台灣，參加全台議會的桌球比賽，在澎湖機場被廉政署人員攔截，被帶回縣議會協助搜索。

    搜索告一段落後，澎湖地檢署接手傳喚議長劉陳昭玲跟陳姓機要到案說明，調查內容鎖定檢舉函提及的公共車船、喬人事、拆除違建等三個部分收賄的情節。

    由於全案進入司法偵查階段，澎湖地檢署不願對外公布相關案情，正漏夜偵辦中。

    因此案發生時間是在前朝縣長賴峰偉時代，與新任縣長陳光復並無關係，調查人員入府調查時，還是依照慣例，由縣府政風室陪同向陳光復報告，澎湖縣政府表示配合司法調查，並靜待結果。

    國民黨籍議長劉陳昭玲，去年底完成台灣地方自治史上議長六連霸紀錄。她在廿五歲時投入政壇，參選澎湖縣議員每戰必勝，從事公職四十一年，當過兩屆副議長、六屆議長。

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