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    中國統戰廣播 入侵全台

    民進黨立委賴品妤昨在立法院質詢指出，有民眾向她陳情，開車經過新竹、苗栗，竟能收聽到中國電台，內容都在對台統戰，宣稱要把台灣青年當成家人照顧，鼓勵赴中創業。（記者陳鈺馥攝）

    民進黨立委賴品妤昨在立法院質詢指出，有民眾向她陳情，開車經過新竹、苗栗，竟能收聽到中國電台，內容都在對台統戰，宣稱要把台灣青年當成家人照顧，鼓勵赴中創業。（記者陳鈺馥攝）

    2023/03/14 05:30

    頻道橫跨AM至FM 連國會辦公室都可收聽到中共官媒電台

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國統戰廣播入侵全台！民進黨立委賴品妤接獲民眾陳情，指行經苗栗、新竹時打開收音機，竟然收聽到隸屬中共軍委會的中國華藝廣播公司對台統戰內容，鼓吹台灣青年一個拉一個赴中創業。賴要求政府反制中共統戰，陸委會主委邱太三昨承諾，一個月內召集相關單位開會，再彙報上層看要如何處置。

    鼓吹台青一個拉一個赴中創業

    賴品妤在立法院內政委員會質詢指出，她聯繫國家通訊傳播委員會（NCC）轉達民眾陳情，NCC回應卻稱竹、苗離中國福建很近，有可能收到中國廣播電台的波段，中國也會收到台灣的廣播，稱這是無線電的特性。賴批評，NCC回應是「鬼話連篇」，根本是選擇性回答和搪塞。

    賴品妤直指，其中一個九九．六頻道，過去是海峽之聲廣播電台，因為這個廣播太LOW了，二○二一年，中共解放軍又成立一家中國華藝廣播公司，專門對台進行統戰廣播，該公司隸屬中共軍事委員會政治工作部。

    賴品妤強調，經她調查，不是只有竹、苗收聽得到，而是全台各縣市都能收到，頻道橫跨AM至FM。在國會辦公室都可收聽中共官媒央廣成立的台海之聲。而且台灣的廣播頻道通常設定在單數（小數點後），這些中國統戰電台就設在雙數，就是朝著台灣廣播頻道的空檔而來，根本不是NCC所說是頻率大小問題。

    對於如何因應廣播統戰？邱太三指出，確有注意到中國對台透過廣播系統進行統戰，大概有兩種模式，第一種是直接發高功率傳到台灣來；另一種是台灣的電台受託製播或播放中國製作的內容，若由台灣業者製播會違反兩岸條例，文化部會去處理。

    邱太三強調，如果是第一種情形，過去有討論過是否要強力反制回去，因為金門、馬祖過去也被蓋台，在馬祖曾經做過處理。

    陸委會：相關單位一個月內研商

    賴品妤批評，陸委會應於一個月內召開跨部會會議，並盤點兩岸人民條例修正；NCC也要盤點全國類似樣態廣播頻率，就技術層面防止蓋台或填台；文化部更要檢視對中廣播許可辦法修正。邱太三承諾一個月內召集相關單位開會，再彙報上層看要如何處置。

    民進黨立委林靜儀也批評，有民眾向她陳情，警廣在台中被中國蓋台，更有計程車專門播放這些中國統戰廣播讓乘客收聽，似有協力行為，政府應盡速研議對策。

    入侵台灣的中國廣播電台

    入侵台灣的中國廣播電台

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