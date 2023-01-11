麥卡錫推抗中法案 美兩黨力挺

「抗中友台」的美國聯邦眾議院新科議長麥卡錫強調，將以強硬態度應對中國的挑戰。（路透）

2023/01/11 05:30

要成立專責委員會與中國競爭經濟 「美將取得勝利」

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫，過去「抗中友台」立場明確，他七日在就任後的首場演說中保證，共和黨掌控的眾院將強硬因應中國的挑戰。「美國之音」（VOA）指出，民主、共和兩黨有共識，麥卡錫將重點推進對北京強硬立法。

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追疫情起源 向北京究責

麥卡錫在去年國會期中選舉塵埃落定後，就宣布要成立「中國問題專責委員會」，並直言中共是美國最大的地緣政治威脅。他就任眾院議長後，再度重提此事，指出成立跨黨派的中國問題專責委員會，目的是將流失到中國的工作崗位帶回美國，並強調在與中國的經濟競爭中，美國將取得勝利。麥卡錫還提到，共和黨領導的眾院將調查武漢肺炎疫情起源，並追究北京的責任。

共和黨承諾在本屆眾院進行五項關鍵調查，包括中國和武肺疫情起源、美國從阿富汗混亂撤軍、司法部和聯邦調查局淪為打擊政敵的「武器」、拜登總統及其家族的商業交易，以及涉及非法移民的邊境危機等。

不過「美國之音」解析，共和黨人僅以微弱多數領導眾院，推進各項立法議程時，預計將遭遇民主黨人強力挑戰。不過對共和黨人來說，計畫對中國採取的一些強硬立法措施，可能成為少數能贏得民主黨支持的亮點。

文中提到，兩大黨都謀求減少供應鏈對中國的依賴、阻止中國竊取美國的知識產權、強化美國軍力因應中國威脅、審視北京當局踐踏人權的行徑、強化台灣的自衛能力。在這些問題上，麥卡錫與甫卸任的民主黨籍眾院議長裴洛西不謀而合。

共和黨人計畫推進的對中國強硬措施，至少一部分預計會得到民主黨人堅定支持。接替裴洛西出任眾院民主黨領袖的紐約州眾議員傑福瑞斯八日受訪時說，「如果麥卡錫願意努力找到共同點，他們將在眾院民主黨人當中找到願意合作的夥伴」。

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