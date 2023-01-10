《嘉義》新科東石鄉長 林俊雄要賺觀光財

嘉義縣東石鄉長林俊雄，將發展鄉內「夕陽美景」觀光產業。（記者林宜樟攝）

2023/01/10 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕無黨籍泛藍新科嘉義縣東石鄉長林俊雄上任後，力推東石「夕陽美景」及特色宗教觀光。他說，東石擁有豐富觀光資源，遊客熟知的漁人碼頭、鰲鼓濕地及外傘頂洲，網寮漁港、白水湖壽島有美麗的夕陽海岸景致，吸引國片絡繹不絕來取景，將串聯各村景點及地方知名廟宇，推廣沿海觀光，促進產業及文化觀光發展帶來觀光財。

力推「夕陽美景」及特色宗教觀光

東石鄉長期由泛藍主政，這次選舉林俊雄以七六七票之差擊敗民進黨對手，接替其堂妹林佳瑩兩任任滿的鄉長寶座。

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林俊雄從警界退休後，曾任東石鄉公所秘書、嘉義區漁會總幹事、顧問等職。他說，返鄉服務以來，對在地事務、農漁業熟悉，將持續傾聽鄉親心聲，重視農漁民需求，推廣農漁產業。

爭取建設經費 推動設立老人食堂

他表示，東石鄉擁有豐富觀光資源，沿海一帶可跨海拍攝澎湖國際海上花火節美景，三塊厝水中老屋的特殊景觀吸引攝影愛好者，將串聯東石旅遊景點，結合觀光漁船及地方知名廟宇，推廣東石「夕陽美景」觀光及特色宗教觀光，興盛在地商機，提升商家收入。

林俊雄說，會多方爭取建設經費，推動設立老人食堂及居家看護政策，親近社區，照顧長輩需求，延續鄉政優良政績，為東石再創高峰。

對於新組成的鄉代會，林俊雄說，他與新任鄉代會主席黃錫駒及多位鄉代熟識多年，會與鄉代會攜手合作，建設東石。黃錫駒表示，鄉代會將與林鄉長一同努力，為東石發展打拚。

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