為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《嘉義》新科東石鄉長 林俊雄要賺觀光財

    嘉義縣東石鄉長林俊雄，將發展鄉內「夕陽美景」觀光產業。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣東石鄉長林俊雄，將發展鄉內「夕陽美景」觀光產業。（記者林宜樟攝）

    2023/01/10 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕無黨籍泛藍新科嘉義縣東石鄉長林俊雄上任後，力推東石「夕陽美景」及特色宗教觀光。他說，東石擁有豐富觀光資源，遊客熟知的漁人碼頭、鰲鼓濕地及外傘頂洲，網寮漁港、白水湖壽島有美麗的夕陽海岸景致，吸引國片絡繹不絕來取景，將串聯各村景點及地方知名廟宇，推廣沿海觀光，促進產業及文化觀光發展帶來觀光財。

    力推「夕陽美景」及特色宗教觀光

    東石鄉長期由泛藍主政，這次選舉林俊雄以七六七票之差擊敗民進黨對手，接替其堂妹林佳瑩兩任任滿的鄉長寶座。

    林俊雄從警界退休後，曾任東石鄉公所秘書、嘉義區漁會總幹事、顧問等職。他說，返鄉服務以來，對在地事務、農漁業熟悉，將持續傾聽鄉親心聲，重視農漁民需求，推廣農漁產業。

    爭取建設經費 推動設立老人食堂

    他表示，東石鄉擁有豐富觀光資源，沿海一帶可跨海拍攝澎湖國際海上花火節美景，三塊厝水中老屋的特殊景觀吸引攝影愛好者，將串聯東石旅遊景點，結合觀光漁船及地方知名廟宇，推廣東石「夕陽美景」觀光及特色宗教觀光，興盛在地商機，提升商家收入。

    林俊雄說，會多方爭取建設經費，推動設立老人食堂及居家看護政策，親近社區，照顧長輩需求，延續鄉政優良政績，為東石再創高峰。

    對於新組成的鄉代會，林俊雄說，他與新任鄉代會主席黃錫駒及多位鄉代熟識多年，會與鄉代會攜手合作，建設東石。黃錫駒表示，鄉代會將與林鄉長一同努力，為東石發展打拚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播