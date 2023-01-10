嘉義太保市公所追加預算 代表會送監院查辦

太保市代會副主席官汝濃質疑，市公所二○二二年度有多筆追加預算未經代表會審議就動支。（記者林宜樟翻攝）

2023/01/10 05:30

代表會指未經同意擅自動支約83萬餘元 市長表示預算未增、調整科目金額引誤解

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市公所與代表會沒有蜜月期，新上任的所會持續上演角力戰，代表會以「二○二二年度公所預算」違法濫用、疑違反預算法，昨發出聲明，指上週將公所函送監察院查辦，市代會主席葉俊男批公所有多筆追加預算，未經代表會同意，即擅自動支，約八十三萬餘元已付給廠商，破壞財政紀律。無黨籍新科太保市長鄭淑分回應說，二○二二年度預算執行，一切合法，公所在原預算數未增加情況下，相關科目調整預算金額，引發代表會誤解，目前二○二二年度公所執行的總預算案，正由審計室審查中，尚未結束，待結果出爐，如程序有不完備處，公所會虛心檢討改進。

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地方解讀兩股政治勢力角力延燒到選後

地方人士解讀，太保兩股政治勢力陣營角力，從去年底地方基層選舉選前延燒到選後；上屆代表會決議刪除公所二○二三年度總預算九○三萬元，凍結公所二○二三年度總預算二五○○多萬元加上公共造產基金共一億六三五五萬九千元；本月十六日本屆代表會將召開臨時會，所會正式過招。

重複編列 主席批玩文字遊戲呼攏代表會

葉俊男說，發現有同一項目預算，公所曾於二○二二年度提追減，卻於二○二三年度又提追加，玩文字遊戲「呼攏」代表會；公所新辦公大樓已編列裝修費，還將市長室裝修費用與東勢社區活動中心一同編列，高達三百萬元，代表會決議刪除二百萬元，並凍結二○二三年度公所在二○二二年度所亂花錢的項目，請公所動支遭凍結的預算時，提出解凍計畫，讓政策更有效率地規劃與執行。

前市長質疑對手陣營若當選一切就合法

轉換跑道當選縣議員的上屆太保市長黃榮利回應說，預算編列不敷使用時，要動支同科目勻支，須經業管單位同意，但不得超支，縣市政府機關都如此處理；上屆代表會審查總預算，故意排在市長選舉後，質疑「若對手陣營當選，一切就合法了」，批這是故意雞蛋裡挑骨頭，擴大解讀。

鄭淑分強調，公所凍結的預算影響所及除了建設經費，還有禮儀廳建造、納骨塔擴充、社區補助及圖書館人力經費等，會努力化解所會歧見，齊心建設太保未來。

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