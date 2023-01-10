台南正副議長涉賄選案 不排除串滅證 楊志強收押

圓山企業總裁楊志強。（資料照，記者王俊忠攝）

2023/01/10 05:30

〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕圓山企業總裁楊志強涉及台南市正副議長賄選案，因檢調人員在搜查楊的公司時，搜出一只內有八百萬元現金的保冰袋，懷疑與賄款有關，檢方以涉選罷法行賄罪嫌聲押禁見，但一月四日深夜一審法官裁定請回。檢方提抗告，台南高分院發回地院更裁；台南地院在昨日下午裁定楊收押禁見。

台南地院行政庭長劉秀君說明，法官更裁理由是檢方補強事證，讓法官認定被告楊志強有涉投票行賄罪的犯罪嫌疑重大，楊前後供述說法不一，與其他證人及被告的供詞也有歧異之處，無法排除楊有串、滅證問題，因此裁准收押禁見。

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至今已有五人被收押禁見

此案迄今已有民進黨前中執委郭再欽、南市區漁會理事長林士傑、李文俊友人黃怡萍、無黨市議員黃麗招、楊志強等五人被收押禁見。

被控涉居中聯絡策反藍營議員的楊志強曾任市議會無黨聯盟顧問團長，因為今年一月三日檢調大規模搜索時，其位於台南的公司被搜出一只裝有八百萬元現金的保冰袋，楊對此資金來源交代不清，辦案人員懷疑與賄款有關，查扣追查金流方向，檢方訊後以楊涉選罷法行賄罪嫌、有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。台南地院四日深夜以楊涉案罪證不足、裁定無保請回。

保冰袋藏八百萬交代不清

楊志強當天獲釋後表示，因為今年一月初公司要買一塊工業地，這八百萬元要當作斡旋金使用，考量拿現金進進出出，放在保冰袋裡會比用銀行袋子安全些。

楊志強也否認向其他議員遊說「把票投給議長邱莉莉」，因為前議長郭信良也是他的好朋友，自己不會這麼做。他猜想可能是他跟許多議員都熟識，議員彼此在電話連絡時提到他，畢竟議長選舉，檢調單位都有在監控，因此被牽扯進來。

對於有議員被收押一事，邱莉莉昨表示，希望檢調單位趕快調查清楚，讓案情水落石出，讓清白的人能夠儘快回到正常生活，把真正有犯罪事實的人法辦。

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