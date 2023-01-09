IPAC邀台灣加入抗中陣線

IPAC正式邀請台灣加入，並通過決議，邀請民進黨立委范雲、民眾黨立委張其祿擔任共同主席。（記者謝君臨翻攝）

2023/01/09 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）正式邀請台灣加入！民進黨立委范雲表示，七日晚間收到IPAC的正式來信，IPAC的Co-Chairs（代表各國的共同主席團）正式通過讓台灣加入。

IPAC是由橫跨全球五大洲、卅個國家、共兩百五十名國會議員所組成的國際組織，目的是促進各國國會合作抗衡獨裁中國。

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范雲指出，若想加入IPAC，需國會中主要政黨取得共識，並由兩名不同政黨的國會議員作為該國代表，擔任Co-Chairs。通常會來自政治光譜相異的兩個主要政黨，以確保代表性，並促進成員國中跨黨派對中國政策的共識。

去年十二月，無黨籍立委林昶佐於立院披露，IPAC曾希望邀請國民黨參加，但國民黨立委江啟臣、前立委蔣萬安考慮後不願加入，台灣無法成為IPAC會員國。

「這是個得來不易的進展！」范雲表示，台灣在主要在野黨國民黨持續抵制下，遲遲無法成功加入，所幸透過許多立委與IPAC的積極接觸，IPAC的各國議員代表終於決定無視國民黨的阻撓，正式讓台灣加入。

范雲表示，IPAC決議邀請她與民眾黨立委張其祿代表各自的政黨，擔任共同主席，代表我國國會議員參與IPAC的決策機制。

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