為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    IPAC邀台灣加入抗中陣線

    IPAC正式邀請台灣加入，並通過決議，邀請民進黨立委范雲、民眾黨立委張其祿擔任共同主席。（記者謝君臨翻攝）

    IPAC正式邀請台灣加入，並通過決議，邀請民進黨立委范雲、民眾黨立委張其祿擔任共同主席。（記者謝君臨翻攝）

    2023/01/09 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）正式邀請台灣加入！民進黨立委范雲表示，七日晚間收到IPAC的正式來信，IPAC的Co-Chairs（代表各國的共同主席團）正式通過讓台灣加入。

    IPAC是由橫跨全球五大洲、卅個國家、共兩百五十名國會議員所組成的國際組織，目的是促進各國國會合作抗衡獨裁中國。

    范雲指出，若想加入IPAC，需國會中主要政黨取得共識，並由兩名不同政黨的國會議員作為該國代表，擔任Co-Chairs。通常會來自政治光譜相異的兩個主要政黨，以確保代表性，並促進成員國中跨黨派對中國政策的共識。

    去年十二月，無黨籍立委林昶佐於立院披露，IPAC曾希望邀請國民黨參加，但國民黨立委江啟臣、前立委蔣萬安考慮後不願加入，台灣無法成為IPAC會員國。

    「這是個得來不易的進展！」范雲表示，台灣在主要在野黨國民黨持續抵制下，遲遲無法成功加入，所幸透過許多立委與IPAC的積極接觸，IPAC的各國議員代表終於決定無視國民黨的阻撓，正式讓台灣加入。

    范雲表示，IPAC決議邀請她與民眾黨立委張其祿代表各自的政黨，擔任共同主席，代表我國國會議員參與IPAC的決策機制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播