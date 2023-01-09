籌組無人機國家隊 關鍵問題待解決

我國軍用軍規、商規發展情形比較

2023/01/09 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府建構「國防自主」能量，正籌組「軍用商規」無人機國家隊，預計今年七月完成五款偵查用無人機小批次試製作業後，再以選擇性招標方式量產三千餘架無人機。資深產業界人士昨指出，此事對「無人機國造」奠基有所助益，但考量我國廠商規模，其產能可否滿足三千架無人機量產工作？總經費如何妥善運用？商規產品如何滿足國防需求？都務必釐清。

經濟部於去年底發布一則攸關「軍用商規」無人機的公告，共有九家國內廠商獲得「目獲型無人機」、「微型無人機」、「艦載型監偵無人機」、「陸用型監偵無人機」、「監偵型無人機」等五款機型的系統整合主導廠商資格，今年初則遴選防禦系統整合主導廠商。根據政府規劃，我國「無人機國家隊」預計於今年下半年成形，三千多架「軍用商規」無人機預計於明年交機。

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據了解，「軍用商規」無人機將用於偵蒐用途，不會掛載武器；相關人士表示，生產「騰雲」、「銳鳶」等多款軍用無人機的中科院，雖未參與「軍規商用」無人機產製工作，但仍扮演關鍵技術移轉與指導角色，預算與整合工作則由經濟部主責。至於「軍用商規」的「無人機國家隊」總預算規模，雖外界有五百億元的推測傳聞，唯相關單位皆未證實。

資深軍工產業界人士分析，政府為「無人機國造」開了門，為整體產業奠基有所助益，但仍有數個關鍵問題待解決。首先，我國無人機廠商規模多不大，廠商產能攸關成敗，能否於有限時間內滿足三千餘架量產需求將是關鍵；其次，現今無人機政策看似「畫大餅」，但整體預算如何運用？原型機出爐並進入量產階段時，是否依「採購法」招商？都須逐一釐清。

相較於朝「偵打一體」目標研製的「軍用軍規」無人機，「軍用商規」雖限於偵查工作，但產業界人士說，這批無人機的主要用途仍屬國防範疇，且每個兵種需求皆不同，國防部與廠商之間如何協調，使無人機確實貼合國防需求，戰時能否與軍用無人機、其他軍備密切配合，將是政策執行成敗的關鍵。

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