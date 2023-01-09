北市立委補選》創綠營最佳得票率 吳怡農雖敗猶榮

立委補選開票，吳怡農選舉失利，向支持者發表演說後，離去前轉身向支持者致意。（記者方賓照攝）

2023/01/09 05:30

記者鄭名翔、楊心慧／特稿

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選落幕，民進黨候選人吳怡農雖惜敗國民黨候選人王鴻薇，但在整體藍大於綠的選區結構中，整體得票率仍較上屆提升、並縮小與對手差距，尤其上次落敗的中山區也「由藍轉綠」成功翻盤，王鴻薇靠著國民黨的基本盤險勝，吳怡農則是雖敗猶榮，創下綠營在該區最佳得票率。

吳怡農於二○二○年以新人之姿的高人氣對決前立委蔣萬安，僅以約六個百分點落敗，創下自二○○八年立委改制為單一選區制後，該區民進黨與國民黨間最小差距。長期以來，第三選區基本盤仍為藍大於綠，北松山區更堪稱藍營「鐵票倉」，再加上縣市長選舉民進黨敗選氛圍持續影響，吳怡農此次出征面對的是比上一次更艱難的挑戰。

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然而，堅持正面選舉的吳怡農最後將勝負差距再度縮小至不到五個百分點，尤其上屆落後的中山區成功翻轉，倒贏王鴻薇八百四十四票，雖仍無法攻克北松山區，但已讓國民黨被迫推出強將，寧願讓王鴻薇背負「落跑」罵名也不敢輕敵，選戰最後更逼使藍營大咖頻頻發出催票令，深怕藍營的內部不滿壓垮蔣萬安本命區。

起步慌亂、飽受落跑罵名的王鴻薇，靠著過去頻打民進黨累積的空戰聲量，選戰延續同樣的「抹黑」策略以穩固藍營基本盤，不願隨之起舞的吳怡農參選登記時便提出三項選舉主軸「強化國家安全」、「提升競爭力」、「與世界接軌」，及兩項競選承諾「正面」與「乾淨」選舉。

吳怡農按照步調走，一路堅持正面選舉，不願隨王鴻薇的攻擊起舞，更不斷拋出政見，包括松機遷移、國防兵役改革、教育、消防人力及配備汰換，在選前更推出台北、基隆及新北市汐止於二○二六年前合併等國家政策級議題，希望以公共政策爭取選民支持。

但民進黨政府敗選檢討慢半拍，一路苦戰的吳怡農得不到更大助力，直到宣布敗選，吳怡農仍微笑面對，反觀勝選的王鴻薇卻不敢高呼歡慶勝選，可見此役，國民黨為求勝選而不惜代價，雖保住國民黨的地盤，但選戰過程已對民主發展寫下一頁負面教材。

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