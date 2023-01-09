台南市正副議長涉嫌賄選案》 議員黃麗招收押禁見 李文俊請回

涉及台南市正副議長賄選案的前國民黨市議員李文俊、無黨市議員黃麗招分別被台南地院裁定。（記者王俊忠攝）

2023/01/09 05:30

〔記者王俊忠、王姝琇／台南報導〕台南地檢署偵辦台南市正副議長涉嫌賄選案，檢方於一月六日下午二度傳喚無黨籍議員黃麗招、國民黨前副議長李文俊，並聲押禁見，八日下午台南地院裁定，黃麗招收押禁見、李文俊請回。黃麗招是本案第一個被收押禁見的台南市議員。

黃麗招女兒林鈺昕說，相信法院會還母親清白；李文俊僅透過服務處表示「尊重司法」，不願多談。黃麗招於一月四日第一次應訊後獲十萬元交保，李文俊同日獲廿五萬元交保。

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李文俊未押 南檢將提抗告

台南地院說明，雖然黃麗招否認行賄，但檢方具體舉證指其涉對其他議員有行求賄選、犯嫌重大，且有串、滅證之虞，因此准予收押禁見；李文俊也否認犯行，但檢方舉證內容難認其有對其他議員行求賄選的行為，不符合收押要件，駁回檢方羈押聲請。南檢強調會對李文俊獲請回部分，提出抗告。

另，被控涉案的台南市區漁會理事長林士傑從一月三日起失聯三天後，六日由律師陪同到台南地檢署，檢方拘提林士傑偵訊。檢方認為他與李文俊、黃麗招等三人共同涉犯公職人員選罷法行賄罪及妨害投票自由罪嫌重大，林士傑並有逃亡與串證之虞，檢方七日凌晨以此向法院聲押禁見，台南地院在七日晚間裁定林士傑收押禁見。

據了解，林士傑曾在去年十二月廿二日偕李文俊友人黃怡萍（今年一月七日凌晨被台南地院裁定收押禁見）涉嫌向國民黨議員方一峰施壓，要求改變議長支持對象；檢調另也要追查釐清林士傑是否也涉嫌共同行賄議員。

至於李文俊與黃麗招兩人於一月四日凌晨交保後，檢調再追查分析其他涉案資料，發現李、黃兩人疑有擔任中間人幫忙拉票，策反議員，影響投票意向，李、黃兩人是否涉及共同行賄，也都必須調查釐清。

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