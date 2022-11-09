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    聖克里斯多福總理：做台灣真朋友

    我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯率團訪台，蔡英文總統昨以軍禮歡迎。（記者田裕華攝）

    我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯率團訪台，蔡英文總統昨以軍禮歡迎。（記者田裕華攝）

    2022/11/09 05:30

    〔記者陳鈺馥、陳昀／台北報導〕我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯率團訪台，蔡英文總統昨以軍禮歡迎，並偕賴清德副總統與德魯雙邊會晤。德魯說，「我們永遠感謝中華民國台灣政府與人民的大力相助」；台灣證明自己是在最需要的時候，會伸出援手的真朋友。

    蔡總統：持續深化合作 一起振興觀光

    蔡總統致詞表示，聖克里斯多福及尼維斯是台灣在加勒比海地區的重要盟友，這次德魯總理就任三個月以來首度出訪邦交國，充分展現出對兩國邦誼的重視。兩國建交卅九年來，無論順境或逆境始終相互扶持，持續在各領域深化合作，有非常豐碩成果。

    德魯表示，聖克里斯多福及尼維斯領導高層第一次訪問台灣，展現我們對中華民國台灣邦誼的重視。這次到中華民國台灣的國是訪問，在各方面意義都十分重大。首先，兩國卅年多年來建立的堅實平台將會進一步強化，在既有的合作基礎上，能夠推動更多專案，也在強化夥伴關係的關鍵時刻，在面對發展阻礙的時候，將更有創意的方案納入考量。

    德魯更強調，「我們永遠感謝中華民國台灣政府與人民的大力相助，對於貴國提供的農業、醫衛、公共建設、資通訊與環境保護，我方非常感激」。做為真朋友，聖克里斯多福及尼維斯政府隨時準備好，在國際場合發揮一己之影響力，來提倡與中華民國台灣共享的價值與原則。

    蔡總統與德魯總理稍後進行雙邊會晤。德魯表示，此行是為了表達堅定推動兩國四十年來的邦誼，中華民國台灣有能力貢獻，為世界解決各式各樣複雜的問題及挑戰，他們將持續為台灣發聲，「疫情教導我們，孤立別人會阻止想要達成的成果，唯有合作、對話才能成功。」

    德魯說，兩國邦誼非比尋常，建立在民主、良善治理、人權與法治等共享價值的基礎上，未來也將持續強化雙邊關係。德魯重申，克國會持續為台灣向國際社會發聲，呼籲國際社會承認台灣能扮演的角色，幫助國際社會解決各式各樣的問題與挑戰。他最後也邀請蔡總統再次率團訪問克國，「我們不但是您的好朋友，也是永遠的朋友」。

    蔡英文表示，台灣和聖國共同面對疫情的挑戰，期待持續深化合作，一起振興觀光。

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