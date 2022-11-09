自由日日Shoot》雙十焰火無人機 竟是中國製

台灣希望創新公司所使用的無人機則被爆是中國製品，螺旋槳支架上，還標有簡體字樣。（立委魯明哲辦公室提供）

2022/11/09 05:30

藍委爆料：業者明知故犯 蘇揆：寧可不要這樣的表演

〔記者王千豪、劉婉君／綜合報導〕今年國慶焰火晚會的無人機表演秀遭爆使用「中國機」。國民黨立委魯明哲昨在立法院總質詢指出，主導的無人機國家隊「台灣希望創新公司」的無人機隊，全數使用大陸製造的產品，所衍生的資安、國安問題令人擔心。行政院長蘇貞昌答詢表示，會調查清楚，而且在蔡總統面前這樣飛，「我認為不妥當，而且不可以」，寧可不要有這個表演。

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魯明哲質詢表示，他接獲檢舉及查閱相關資料後發現，國慶當天表演的無人機都是由大陸高巨創新公司（EMO）代工，且展演的無人機操控系統從機體、電池、控制系統、飛行圖樣、飛機韌體，也全都是高巨創新的產品。

魯明哲質疑，這批無人機從機身、電池到軟體、飛行圖樣都是大陸公司做的，只有充電用的電是台灣製造，難道這就是無人機國家隊交給國人的成績單嗎？

魯指出，檢舉還稱，國慶當天廠商刻意把電腦螢幕壓低到三十度，避免國安人員看到編排系統是大陸公司的，而且他進一步追蹤，竟然在民航局、國家通訊傳播委員會等機關都找不到此批無人機相關紀錄，質疑廠商有走私、欺騙之嫌。

魯明哲提及，行政院於一○九年十二月頒布函文，明確規定公務之資訊產品及服務不得使用大陸廠牌，其中也包含無人機。而在這次國慶焰火主辦單位故宮的投標須知第十一點，也載明配合行政院命令，不允許廠商供應大陸地區標的。

魯明哲認為，台灣希望創新公司明知故犯，不僅無視國家政策以及採購法相關規範，用大陸無人機展演台灣國旗圖樣與保土衛國字樣，簡直讓台灣國格盡失、貽笑國際。

蘇揆：查清來龍去脈 補足規範

蘇揆答詢說，「寧可不要有這個表演，搞什麼用中國的五百台在那邊飛」，他責成行政院政務委員羅秉成負責，把事情的來龍去脈調查清楚，如果有規範不足的地方，就把它做足。

蘇揆並說，我們應該發展自己的無人機產業，用不著用中國的，如果是這樣的話，應該要有相關節制。雖然目前僅就政府機關或是委外的業務，不能有中國的，但民間沒有管那麼嚴。不過，在國慶晚會上，在總統面前這樣飛，他認為不妥當，而且不可以。

最後魯明哲提醒，媒體報導稱，雷虎科技將進軍國防工業，但由於雷虎科技是台灣希望創新的第二大股東，基於這層關係，雷虎科技的相關軟硬體技術，是否也有相關的資安問題呢？他要求政府好好調查。

針對立委指國慶無人機秀使用中國廠商產品一事，記者昨三度致電台灣希望創新公司，公司人員均表示會由專人回應，但至截稿為止，仍未收到業者的說明。

今年雙十焰火的無人機展演呈現國旗等圖樣。（資料照）

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