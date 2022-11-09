員林換LED路燈屢故障 陳秋蓉籲檢調查

蔡培慧競選總部召開記者會，發言人陳紀衡（左二）指控縣府環保局強拆布條，淪為國民黨縣長候選人許淑華的競選團隊與打手。（記者佟振國攝）

2022/11/09 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕九合一大選倒數十七天，民進黨彰化縣員林市長候選人陳秋蓉針對員林市汰換傳統舊路燈改為LED路燈，經換算每盞路燈高達一萬二○○○元成本，結果換來高成本、高故障率及高維修費的「三高」狀況，質疑現任市長游振雄，重資採購省電路燈換不到好品質，是浪費公帑，並呼籲檢調應該調查採購詳情。

根據統計，在二○一九年前，員林市公所管理一萬二○○盞舊式水銀路燈，每年支出約二○○○萬元電費跟維護費，另有四八○五盞「無帳路燈」，經台電提告需償還八○○○萬元（分五年償還），為求「省電」，市公所於二○二○年斥資約一億四五八八萬元，添購一萬二七○○盞LED路燈，預計每年可節省一二○○萬元電費，不過新制路燈更新後仍履傳不亮、故障等情形。陳秋蓉於昨日召開記者會，要求游振雄說清楚。

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公所回應 汰換後節能效率高省電費

對此，員林市所指出，該採購案依電力瓦數區分其燈具，單價從三八○○至五八○○元不等，同時另須加裝路燈管理智能控制軟體、後續七年保固維護費用等，而七年保固期間需達維運標準，公所才會每年分期二○○○萬支付款項給承包商。

員林公所指出，經汰換為LED路燈後，市公所於二○二二年度僅編列九○○萬預算電費即足以支應，依實際繳交台電公司電費單統計以每年節省的用電度數和原用電度數比較，其節能效率高達七十四．八九％。

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