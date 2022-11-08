林耕仁再爆料 高虹安公款私用 還要助理上繳

國民黨新竹市長候選人林耕仁再爆料，質疑民眾黨立委高虹安涉公費私用。（記者蔡彰盛攝）

2022/11/08 05:30

上繳逾87萬元 供高治裝、買生理用品等

〔記者蔡彰盛、黃靖媗／綜合報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁昨引爆「核彈級」猛料，指控民眾黨立委高虹安要助理上繳現金到辦公室帳戶，十一個月共上繳八十七萬五八六一元。但包括她個人的治裝費、生理用品、餐費及購買「面試郭台銘」這本書，皆由此「公積金」支出，甚至還讓李姓助理領走十六萬八千元，林耕仁質疑高虹安涉嫌違反貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，要求高出面解釋。

高辦：幹部贊助公用 絕非高個人小金庫

高虹安辦公室發表聲明回應，辦公室公積金的來源是幾位辦公室幹部，體恤國會業務而自掏腰包、贊助公用，絕非高虹安的「個人小金庫」。

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林耕仁昨晚則發聲明表示，立院本已有補助立委辦公事務費，若仍不敷支出，高虹安為何不自掏腰包供辦公室運作，員工「自願上繳」的說法令人費解。為了揭發真相，今天上午將前往調查局北機站，提交吹哨者所提供的所有事證，供檢調機關釐清事實。

林耕仁昨上午召開記者會表示，根據吹哨者提供的高辦內部資料，從二○二○年三月高虹安剛擔任立委不久到同年十二月底，多名高虹安辦公室公費助理都須「入金」到辦公室帳戶，金額從一萬到七萬四一六九元不等。帳目記載非常詳細，且都附上支出憑證。

支出項目則包含治裝費（洗頭及購買產品）、助理禮金、職棒球票、限量日系玩偶、女性生理用品與民眾黨秘書長媒體餐敘餐費、民眾黨團會議餐點、補助黨代表選舉登記費等，內容琳瑯滿目。

其中最讓人好奇的是，有兩筆支出，分別是八萬元及八萬八千元，名目居然是「給某位英文名Ｊ開頭的助理」，而根據留存的領據，赫然是李姓前助理領走現金共十六萬八千元。

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