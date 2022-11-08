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    空軍大競技 爭王牌飛行員榮譽

    漢翔公司向空軍租借三架IDF戰機，機腹下方掛載「電子靶」負責靶機任務。（記者游太郎攝）

    漢翔公司向空軍租借三架IDF戰機，機腹下方掛載「電子靶」負責靶機任務。（記者游太郎攝）

    2022/11/08 05:30

    〔記者游太郎、涂鉅旻／綜合報導〕空軍年度重要演訓「戰術總驗收」（又稱天龍操演），因天候因素順延一週後昨天登場，各型戰機進駐佳山基地受測，受測科目以接近實戰為主，飛行部隊將產生「空戰王、箭靶王、炸射王」等獎項冠軍，並且獲頒空軍年度「王牌飛行員」榮譽。

    空軍為了驗證飛行員的機砲射擊技巧及準度，特別和漢翔公司簽約靶機勤務，由空軍租借三架IDF戰機，掛載由漢翔研發的電子靶，供各型戰機演練機砲實彈射擊，測試飛行員鎖定敵機的能力及技巧，也讓「天龍操演」更接近實戰狀況。

    三架IDF戰機 掛載電子靶

    「天龍操演」是空軍部隊年度作戰訓練成果的重大測考，規劃獎項計有空勤部份空戰王、箭靶王、炸射王（均獲頒王牌飛行員榮譽）；地面部隊則為神槍手（輕兵器射擊）。其餘獎勵還有反潛、攔管、飛彈、防空等，將頒發獎牌及獎金激勵部隊及參演人員。

    共軍機艦 昨又擾我海空

    另，中共上月中旬舉行「廿大」，確立中共總書記習近平進入第三任期，中共軍機、軍艦活動近期亦再度趨於活躍，加大軍機擾台力道，我國國防部昨晚表示，截至昨日傍晚五點為止，國軍偵獲中共軍機六十三架次、中共軍艦四艘次於我國周遭海、空域活動，其中，有卅一架次軍機逾越台海中線或進入我西南空域。

    此外，國防部為強化全民國防意識，亦向下扎根繼續辦理高中、職學生的步槍實彈射擊體驗課。陸軍十軍團昨表示，陸軍二五七旅日前協助雲林、嘉義地區的高中、高職學生體驗步槍射擊課程，而此次使用的步槍並非舊式的T65K2步槍，而是比照近年同質性活動，使用現役部隊使用的T-91步槍。

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