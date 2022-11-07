電動機車財源來自都更 林右昌轟謝國樑騙票

基隆市長林右昌在臉書貼文抨擊，國民黨市長候選人謝國樑如果挪用公辦市地重劃盈餘，就是違法！批評謝的電動機車政見是騙票的芭樂票。（林右昌提供）

2022/11/07 05:30

林︰地主歸還政府代墊款項非稅收 挪用是違法 謝營︰財政可相互支應

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝國樑昨天公布「青年電動機車」政見，四年將發放五萬輛，市府負擔十五億元，財源來自五堵、八堵公辦都更重劃增加的稅收。對此，基隆市長林右昌抨擊說，謝國樑想要挪用公辦市地重劃盈餘不但違法，市地重劃期程至少要五、六年，絕不可能作為電動機車的財源，謝國樑亂開芭樂票政見想要騙票。

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林批謝自曝其短 完全不懂市政開發

林右昌批評說，謝國樑犯了嚴重的錯誤，竟把重劃後地主必須歸還給政府代墊的款項，誤以為是政府的新增稅收，還想拿來當成Gogoro的財源，根本是亂搞一通，連基本的財務概念都搞不清楚，如何當市長？謝國樑完全不懂都市計畫與市政開發，自曝其短、連治理城市的基本能力都沒有。

他指出，平均地權基金是「作用性基金」而非「營利型基金」，基金來源是使用者（參與開發的地主）付費，政府只是先行代墊（向銀行貸款）建設費用，必須以財務平衡作為原則，不能與民爭利，更不能以賺錢為目的；再者，市地重劃如有盈餘，應以開發該重劃區內部建設或聯外道路為主，不能任意挪用。

林︰市地重劃至少五年 難保證有盈餘

林右昌說，都市計畫核定重劃區不含都市計畫變更的時間，至少要五、六年以上，而且原物料價格劇變，沒人能夠保證重劃後一定能有盈餘，市地重劃是使用者付費，重劃區內十種公共設施用地及興建費用全由地主負擔，政府只是先行代墊建設費，日後用地主提供的「抵費地」歸還，所以重劃後「抵費地」公開拍賣後得款，是地主返還政府先行代墊的建設費用，並非政府新增的稅收，這是要拿來償還開發借款的，不是拿來隨便亂花的。

謝營︰透過都更帶動進步 創造財源

對此，謝國樑競選總部發言人余治明回應說，財政是大水庫的概念，當重劃的收入增加後，就可以用其他的歲入項目來支應電動機車的支出，市府過去都在等待中央補助經費，因此壓縮各項建設與醫療福利，反觀新北市政府透過捷運與都更，帶動了進步與都市更新，創造許多財源和商機。

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