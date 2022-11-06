沈慧虹合體吳怡農 力挺18歲公民權

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（右四）請新竹市民年底選舉要支持有能力又有價值的沈慧虹（中）。 （記者洪美秀攝）

2022/11/06 05:30

吳稱讚沈執行政策更是擬定政策的人 肯定她有能力又有價值

〔記者洪美秀／竹市報導〕民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨晚與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農合體進行「光榮車隊」掃街，沿途受到許多民眾歡迎，吳怡農大讚沈慧虹從卅年前就開始從事公共服務，不僅是台灣鐵路史上的第一位女站長，也在北市府、交通部、竹市府擔任不同角色，不只執行政策，更是擬定政策的人，請新竹市民年底選舉一定要支持有能力又有價值的沈慧虹。

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吳怡農表示，年底選舉除了要選出縣市長、縣市議員外，還有一項十八歲公民權修憲的公投，但根據壯闊台灣聯盟所做的調查，還有超過四成的民眾不知道這個議題，特地來到新竹與沈慧虹一起呼籲大家站出來支持年底的十八歲公民權，讓這項修憲案過關，建立民主制度的韌性。

網友敲碗 沈邀吳怡農一起掃街

沈慧虹表示，這次新竹市的選舉是一場價值與幸福的選擇，吳怡農不僅年輕、對家鄉有熱忱和使命感，更受到新竹年輕朋友的喜愛，許多觀看車掃直播的網友一直在敲碗，希望一定要邀請吳怡農來新竹，她很開心也很榮幸，能滿足大家的願望，邀請吳怡農來合體掃街。

沈︰建設遍布 政績是最好政見

沈慧虹說，年底選舉不只是縣市首長、議員的地方選舉，更重要的還有十八歲公民權修憲的公投，希望更多新竹年輕朋友站出來，選出為家鄉、城市建設的市長，以及監督市政民意代表，也為自己的未來投下寶貴一票，完成台灣民主最重要的一步。

車隊掃街在經過沿途政績時，直播小編時常搭配口播說明各項建設，網友回響也相當熱烈，對此沈慧虹表示，八年建設遍布各區，無論車掃到哪一區，都會看到過去努力的痕跡，像是剛啟用的米粉寮公園、大湳雅公園和公道三，政績就是最好的政見。

此外，沈慧虹昨晚也邀請紙風車劇團到湳雅大公園，與現場近三千名親子同樂看表演，她承諾未來一定會繼續推優質的藝文活動，讓爸媽不用到外縣市，就能觀賞到精采的藝文表演。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）昨晚與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農（右）進行「光榮車隊」掃街。 （記者洪美秀攝）

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