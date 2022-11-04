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    黨產會行政處分進度 逾830億黨產應歸還

    黨產會主委林峯正（記者叢昌瑾攝）

    黨產會主委林峯正（記者叢昌瑾攝）

    2022/11/04 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨於台大法學院舉辦「無所不在的黨國」學術研討會，對於追討國民黨及其附隨組織不當取得財產進度，黨產會主委林峯正表示，黨產會目前所做行政處分，應歸還給國家的不當黨產，超過八百三十億元。

    林峯正指出，兩年前大法官會議認定黨產條例沒有違憲後，使相關進度可以加速，但被查黨產那一方仍非常抗拒。黨產會基於調查證據所做處分，應歸還國家的不當黨產，以金錢計算超過八百三十億元，計算基礎很多是用公告現值，所以真正金額會更多。

    林談及，實際上拿回來的黨產有一些不動產，主要是在雙北市，已經登記國有。在大法官釋憲後，最高行政法院較支持大法官意見，比較沒有再對案件停止執行，不過相關訴訟還在高等行政法院，很慶幸目前一些少數宣判案件都是有利於黨產會，實質案件都是勝訴。

    前總統府秘書長陳師孟表示，經濟原理第一要義是「市場自由公平競爭才能達成經濟資源的最佳配置」，才能保障人民福祉與社會福祉，而黨營事業和不當黨產剛好違背經濟原理，因為毫無公平競爭。

    陳師孟說，半世紀以來國民黨一黨專制，兩蔣統治可以這麼長，都是靠著「以錢買權、以權賺錢」。他過去當民進黨秘書長時，民進黨一年經費預算是三千萬元，國民黨一年約四十六億元，三千萬的政黨要對抗四十六億元政黨，有多麼困難啊！過去還有國民黨行管會主委說過，國民黨黨產淨值高達二千四百億元，這樣的黨產數額是多麼可怕。

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