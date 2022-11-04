IPAC訪問團︰台灣現狀 不容中國單方面改變

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）訪問團昨召開訪台記者會，外交部長吳釗燮（右4）以視訊方式隔著螢幕，頒贈包瑞翰主席特種外交獎章並合影紀念。（記者田裕華攝）

2022/11/04 05:30

與台交流 他人無從置喙

〔記者楊丞彧、李欣芳、蘇永耀／台北報導〕對華政策跨國議會聯盟（IPAC）訪問團昨召開訪台記者會。荷蘭眾議員史卓瑪指出，在中共廿大後訪台，就是要向中國展示與台灣的「團結」，台灣不僅不會被國際孤立，國際交流反而會增加；他強調，與台灣發展關係，他人無從置喙。比利時眾議院外委會主席范荷芙說，中國的崛起不能以犧牲全球民主與人權做為代價，台灣的現狀也不容被中國單方面改變。

我贈勳共同主席包瑞翰

記者會前，外交部長吳釗燮頒贈「特種外交獎章」予歐洲議會對中關係代表團團長、IPAC共同主席包瑞翰。吳還慰問因確診隔離中的包瑞翰，並讚揚他一直是台灣民主與自由的堅定捍衛者。

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對於德國總理蕭茲即將訪中，包瑞翰直言，蕭茲此次訪中極具爭議，特別是在時間點上；很多人也擔心蕭茲一旦人到北京就不敢「言所當言」，但德國對中政策並非總理說了算。貿易上，德國已經沒人相信中國「雙贏」的謊言，但也沒有人認為能與中國完全脫鉤。如何避免經貿依賴反遭利用，變成掐住自己咽喉的工具，成為各界激辯的重點。

包瑞翰認為，習近平正領導著一個極權政權。他相信這樣的歷史性轉變已經是「勢不可擋」；而德國對中政策必須更為強硬，他相信德國能做到。

范荷芙提到，IPAC承諾致力於各國與台灣間適當合作，不僅在經濟、文化與學術層面，若有必要的話，也包括軍事層面的合作，並一起推動台灣更多的國際參與，增加雙邊經貿往來。

曾任總理的科索沃國會議員霍蒂表示，沒人能強行改變我們的生活方式、社會及民主制度。過去我們或許慣於經濟歸經濟，無視某些政治目的，因此重度依賴與我們價值觀互相扞格的政權。現在應讓經濟多元化，並與可靠夥伴強化經濟合作關係。捷克眾議員黛赫也認同，人權議題應做為所有商業活動與政治議題的核心。

烏克蘭國會議員克尼茨基感謝台灣人對烏克蘭的支持。他強調，俄烏戰爭不僅是俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，也是代表對民主、對台灣的戰爭。

籲歐盟與台簽署投資協定

訪團昨並晉見蔡英文總統與拜會行政院長蘇貞昌。包瑞翰透過視訊指出，IPAC也希望與台灣增進各領域的夥伴關係，尤其是貿易與投資。因此，訪團呼籲歐盟與台灣簽署雙邊投資協定，並支持台灣有意義參與國際組織。

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