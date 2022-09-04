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    中共武嚇 許宗力：法律人要捍衛民主

    司法院長許宗力昨呼籲法律人一起保護我國的自由民主憲政。（記者吳政峰翻攝）

    司法院長許宗力昨呼籲法律人一起保護我國的自由民主憲政。（記者吳政峰翻攝）

    2022/09/04 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕全國律師聯合會昨舉辦「律師節慶祝大會」，受邀致詞的司法院院長許宗力表示，中共近期密集軍演，對我民主憲政秩序產生危機，呼籲律師及法律人挺身而出，捍衛得來不易的自由民主。

    許宗力表示，對岸軍演企圖侵略台灣，讓他對於我國自由民主憲政秩序的維護與深化，懷有極深的危機感，希望全國律師與法律人要有危機意識，一起捍衛得來不易的憲政秩序。

    政治立場可以有別 自由理念務必深化

    許宗力直言，自由民主可能難產、衰退，政權易主而被消滅，例如香港。尤其一旁有鄰居（中國）的最高法院院長口口聲聲「堅決反對司法獨立」，相信所有法律人特別有感。

    許宗力呼籲法律人，政治立場可以有別，但務必將自由民主憲政理念做為共識，以各種可能方式表達支持此理念，持續維護與鞏固、茁壯與深化它，這一切將決定台灣自由民主的命運。許並提醒，自由民主不是從天而降，在台灣，是經歷漫長民主轉型，包括許多律師在內的前輩犧牲自由、甚至家人性命的無止境奮鬥，好不容易才爭取得來的成果。

    許宗力強調，大法官參酌德國法做成的釋字四九九號解釋「自由的民主的憲政秩序」概念，內容包括人權保障、國家權力由下而上的民主制度、權力分立、依法行政、依法審判、司法獨立等理念，已化為我們的生活方式，是我國憲法基本精神與原則，也是修憲界限。

    全律會理事長陳彥希則表示，港府去年抓捕律師及民運人士，全律會已發表公開聲明，嚴正譴責港府濫用其國家安全法、罔顧香港人民基本權利。而針對緬甸軍事政變侵害人權、造成人民嚴重死傷，全律會也支持亞太法律協會的呼籲，依據羅馬公約向國際刑事法院提出告發。

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