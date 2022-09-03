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    首頁　>　政治

    釋迦無法銷中 劉櫂豪籲饒慶鈴道歉

    2022/09/03 05:30

    質疑4年前馬英九輔選饒時開支票 如今政見跳票 應向農民道歉

    〔記者黃明堂／台東報導〕前總統馬英九昨天陪國民黨台東縣長饒慶鈴登記競選連任。民進黨縣長參選人劉櫂豪質疑馬、饒二人四年前選舉時共同附和「不是國民黨做縣長的話，水果是賣不出去的」，如今台東釋迦進不了中國，政見已經跳票，應向農民道歉。

    不過，馬英九昨天在答覆媒體的詢問時說明，「釋迦賣不出去是中央之責任，怎能怪地方政府」？

    昨天馬英九陪同饒慶鈴登記參選台東縣長，饒慶鈴感謝縣民四年前給予的信任與支持，一路上以縣府團隊的成績為榮，現在的台東，是有史以來最繁榮、最富裕、最健康、最幸福的台東，希望大家繼續給予支持。

    劉櫂豪針對馬英九與饒慶鈴提出質問。劉說，四年前，前總統馬英九來到台東輔選饒慶鈴，當時他們兩位共同附和的說「唯有國民黨黨籍的人當選台東縣長，台東的鳳梨釋迦才可以出口到中國大陸去」。

    劉說，事實證明，這項政見已經跳票，馬英九前總統以及現任的饒慶鈴縣長，必須為了這項政見的跳票，首先向農民誠摯的表達道歉。

    馬英九說：「農產品跟大陸貿易主管機關在中央是農委會，國防、外交、國際貿易主管機關是中央政府，你不能說為什麼沒有做好釋迦銷大陸的事，中央政府要做事啊！怎會怪地方政府！我們的總統、行政院無能到極點，沒有辦法改善兩岸關係，才會發生這些問題，他們如果不檢討自己，問題還會持續下去」。

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