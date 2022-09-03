《南投》草屯垃圾山 蔡培慧允協助解決

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左三），允諾全力支持配合草屯鎮長參選人曾煌棊（右三）建設草屯鎮的政見，讓草屯鎮繁榮再現，早日升格為草屯市。（記者陳鳳麗攝）

2022/09/03 05:30

陪曾煌棊登記參選草屯鎮長 將合力建設草屯

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣年底五合一選舉登記昨日結束。民進黨南投縣長參選人蔡培慧，與前草屯鎮長洪國浩、洪敦仁等人，陪同該黨草屯鎮長參選人曾煌棊（音同奇）完成登記，蔡培慧、曾煌棊表示，兩人若當選縣長、鎮長，將合力解決草屯市區停車困難及垃圾山影響景觀和生態問題，讓草屯鎮重現繁榮，並早日升格為草屯市。

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蔡培慧、許淑華、無黨籍王永慶參選縣長

民進黨草屯鎮長參選人曾煌棊，昨日在登記參選前會師，他提出解決市區停車問題、產業升級年輕人有工作、老人青年及兒童有宜居的環境、創造觀光新亮點及工藝造鎮等五大政見，他說，草屯鎮停滯三年多，他會與蔡培慧一起來建設草屯鎮。

蔡培慧強調，若當選縣長，將規劃地下化停車場，解決草屯市區停車問題，地面還可作為鎮民的綠地公園或兒童共融公園；垃圾山去化將二次分類再回收，無法回收的製成SRF燃料棒，作為水泥廠或鋼鐵廠燃料。

鄉鎮市長選舉 水里鄉長五人競爭最多

昨五合一選舉登記結束，縣長有民進黨蔡培慧、國民黨許淑華及無黨籍王永慶三人登記參選；鄉鎮市長以水里鄉多達五人競選最多，國民黨有湯鳳娥、蕭志全「黨內互打」，另有無黨籍葉銘豐、陳尤敏、鄒信忠登記；鹿谷鄉長部分，現任邱如平對上兩屆任滿的現任水里鄉長陳癸佑，全縣僅信義鄉同額參選。此外，鄉鎮市民代表二五四人參選，村里長有五○三人登記。至於現任水里鄉長跨鄉參選，南投縣選委會表示，依據選罷法第卅一條，陳癸佑只要在七月廿六日以前將戶籍遷到鹿谷鄉，就可以參選鹿谷鄉長，經查陳有符合規範，待十月十四日資格審查通過，戶籍再遷回水里，一樣可以行使鄉長職權，不會有地制法中戶籍遷出該行政區四個月會被免職的問題。

縣議員第一選區廿六搶十

縣議員有六十九人登記，其中第一選區參選爆炸，應選十席共廿六人登記，五人拚連任，趕在最後一日登記的新人沈夙崢有立委林靜儀、前草屯鎮長洪國浩站台；代表國民黨的「阿港伯」林洋港長孫林儒暘，也有堂兄南投縣長林明溱力挺。台聯黨唯一登記參選者涂恩平，還換上學生制服登記參選第二選區，力倡十八歲公民權。

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