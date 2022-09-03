為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《南投》草屯垃圾山 蔡培慧允協助解決

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左三），允諾全力支持配合草屯鎮長參選人曾煌棊（右三）建設草屯鎮的政見，讓草屯鎮繁榮再現，早日升格為草屯市。（記者陳鳳麗攝）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左三），允諾全力支持配合草屯鎮長參選人曾煌棊（右三）建設草屯鎮的政見，讓草屯鎮繁榮再現，早日升格為草屯市。（記者陳鳳麗攝）

    2022/09/03 05:30

    陪曾煌棊登記參選草屯鎮長 將合力建設草屯

    〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投縣年底五合一選舉登記昨日結束。民進黨南投縣長參選人蔡培慧，與前草屯鎮長洪國浩、洪敦仁等人，陪同該黨草屯鎮長參選人曾煌棊（音同奇）完成登記，蔡培慧、曾煌棊表示，兩人若當選縣長、鎮長，將合力解決草屯市區停車困難及垃圾山影響景觀和生態問題，讓草屯鎮重現繁榮，並早日升格為草屯市。

    蔡培慧、許淑華、無黨籍王永慶參選縣長

    民進黨草屯鎮長參選人曾煌棊，昨日在登記參選前會師，他提出解決市區停車問題、產業升級年輕人有工作、老人青年及兒童有宜居的環境、創造觀光新亮點及工藝造鎮等五大政見，他說，草屯鎮停滯三年多，他會與蔡培慧一起來建設草屯鎮。

    蔡培慧強調，若當選縣長，將規劃地下化停車場，解決草屯市區停車問題，地面還可作為鎮民的綠地公園或兒童共融公園；垃圾山去化將二次分類再回收，無法回收的製成SRF燃料棒，作為水泥廠或鋼鐵廠燃料。

    鄉鎮市長選舉 水里鄉長五人競爭最多

    昨五合一選舉登記結束，縣長有民進黨蔡培慧、國民黨許淑華及無黨籍王永慶三人登記參選；鄉鎮市長以水里鄉多達五人競選最多，國民黨有湯鳳娥、蕭志全「黨內互打」，另有無黨籍葉銘豐、陳尤敏、鄒信忠登記；鹿谷鄉長部分，現任邱如平對上兩屆任滿的現任水里鄉長陳癸佑，全縣僅信義鄉同額參選。此外，鄉鎮市民代表二五四人參選，村里長有五○三人登記。至於現任水里鄉長跨鄉參選，南投縣選委會表示，依據選罷法第卅一條，陳癸佑只要在七月廿六日以前將戶籍遷到鹿谷鄉，就可以參選鹿谷鄉長，經查陳有符合規範，待十月十四日資格審查通過，戶籍再遷回水里，一樣可以行使鄉長職權，不會有地制法中戶籍遷出該行政區四個月會被免職的問題。

    縣議員第一選區廿六搶十

    縣議員有六十九人登記，其中第一選區參選爆炸，應選十席共廿六人登記，五人拚連任，趕在最後一日登記的新人沈夙崢有立委林靜儀、前草屯鎮長洪國浩站台；代表國民黨的「阿港伯」林洋港長孫林儒暘，也有堂兄南投縣長林明溱力挺。台聯黨唯一登記參選者涂恩平，還換上學生制服登記參選第二選區，力倡十八歲公民權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播