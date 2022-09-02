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    爭宜蘭縣長 林姿妙、江聰淵登記參選

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（中）昨登記參選，左起為立委陳歐珀、江妻邱鈺珊、前縣長劉守成、前代理縣長陳金德到場助陣。（記者蔡昀容攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵（中）昨登記參選，左起為立委陳歐珀、江妻邱鈺珊、前縣長劉守成、前代理縣長陳金德到場助陣。（記者蔡昀容攝）

    2022/09/02 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕九合一選舉倒數八十五天，宜蘭縣長選舉主要參選人國民黨林姿妙、民進黨江聰淵昨天都登記參選。國民黨秘書長黃健庭到場力挺林姿妙，他批評「檢調已成民進黨打壓異己的工具」；江聰淵則暗批林，強調「絕不讓家人干政、絕不貪污」，支持者更高喊「換縣長！顧宜蘭！」

    林姿妙涉貪被起訴，昨仍登記參選尋求連任，同時捲入弊案的兒子林佑澤、女兒林羿伶也穿上競選團隊衣服，穿梭會場喊口號；黃健庭也到場，代表國民黨中央表達對林姿妙的支持。

    黃健庭告訴在場支持者，「四年前你們做了一個正確的決定」，林姿妙清清白白做人、實實在在做事，大家都看在眼裡，絕不容用扭曲事實、刻意抹黑手法打壓，不只要讓林姿妙當選，還要高票當選。

    黃健庭說，檢調成為民進黨打壓異己、政治追殺的工具，林姿妙受盡委屈，令人非常憤慨，對手意圖明顯，就是要影響選舉，但他們低估宜蘭人的智慧，越是這樣大家就要越團結。

    至於江聰淵昨天則是由立委陳歐珀、前宜蘭縣代理縣長陳金德、多位支持者力挺，一行人浩浩蕩蕩前往宜縣選委會登記，互別苗頭意味濃厚。

    江聰淵在宜蘭縣議會大廳發表演說表示，他當過兩屆宜蘭縣議員、兩屆宜蘭市長，一路走來兢兢業業，珍惜選民付託，四年來看到宜蘭縣沒進步深感憂心，決定承擔責任。江並意有所指地說，清廉、能力、國家意識是從政者基本條件，面對中國欺壓，台灣人要更堅強團結，保證自己絕不允許貪污、不讓家人干政，使鄉親走路有風，「讓大家攏對咱比大拇指！」

    國民黨秘書長黃健庭（左）昨站台相挺林姿妙（右）連任宜蘭縣長。（記者蔡昀容攝）

    國民黨秘書長黃健庭（左）昨站台相挺林姿妙（右）連任宜蘭縣長。（記者蔡昀容攝）

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