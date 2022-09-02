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    主視覺開箱 鄭運鵬：團結讓桃園更強大

    越配權益促進會榮譽理事長馮玉英（左）、理事長潘昀樂（右），教導民進黨桃園市長參選人鄭運鵬製作越式月餅。（記者鄭淑婷攝）

    越配權益促進會榮譽理事長馮玉英（左）、理事長潘昀樂（右），教導民進黨桃園市長參選人鄭運鵬製作越式月餅。（記者鄭淑婷攝）

    2022/09/02 05:30

    邀新住民開箱 特色模型零件象徵各行各業 組合在一起變成「無敵鐵金剛」 見證桃園進步

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨天舉行「運轉桃園大鵬友見面會」，邀請「即將成真火舞團」、新住民代表出席，分享在桃園落地生根的經驗，鄭與他們一同開箱競選主視覺特色模型看板時說，主視覺運用組合模型風格，因大家都知道他很喜歡蒐集鋼彈模型，公布後討論度高，模型零件象徵著各行各業的市民朋友，將所有零件組合在一起，就能變成「無敵鐵金剛」，團結起來就能讓桃園變得更強大。

    運轉桃園大鵬友見面會

    火舞團長郭彥甫與團員跟鄭運鵬PK組裝模型速度，鄭熟練地拿出工具箱，迅速組成一個模型；中秋節腳步接近，越配權益促進會榮譽理事長馮玉英、理事長潘昀樂示範製作越式月餅，並分享越南人過中秋的方式與台灣有何不同，讓升溫的選戰增添歡樂氣氛。

    越配示範越式月餅製作

    鄭運鵬說，台灣有很多身懷絕技的達人，卻苦無練習和表演空間，他的「捷運三支箭」政見，其中一支箭是當選後創設市立兒童樂園，裡面會有穩定的表演場地，讓達人團體有發揮技巧的空間，輪流登場表演，娛樂市民朋友。

    火舞團謝鄭 促成表演機會

    郭彥甫表示，感謝鄭運鵬幫忙促成在地更多表演機會，還幫忙在桃園找到練習場地而決定落腳於此，加上桃園是國際機場所在地，希望舞團在桃園扎根，將火舞帶到全世界。

    來到桃園將近廿八年的馮玉英說，這幾年桃園市成立新住民聯合服務中心、新住民文化會館、新住民培力中心，讓新住民姊妹們上課學習，市府社會局還成立新住民事務科，協助新住民解決生活大小事，感謝市長鄭文燦任內投入大量的時間和愛來照顧這座城市，「我相信鄭文燦的選擇和推薦，鄭運鵬接棒後，桃園會越來越進步。」

    鄭運鵬表示，桃園市在市長鄭文燦八年施政下，已經被打理得不一樣了，他希望能「接棒鄭市長」，持續運轉桃園，讓每個人都能在此發展興趣、工作並享受生活。

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬開箱競選主視覺特色模型看板，提供民眾拍照打卡。（記者鄭淑婷攝）

    民進黨桃園市長參選人鄭運鵬開箱競選主視覺特色模型看板，提供民眾拍照打卡。（記者鄭淑婷攝）

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