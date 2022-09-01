「張善政涉抄襲還牽拖」 立委：宏碁也是受害者

民進黨立院黨團立委黃世杰（見圖）、林靜儀昨召開記者會，批張善政複製貼上爽拿國家預算，竟推責給宏碁和工作團隊，甚至拉前東家Google下水。（記者王藝菘攝）

2022/09/01 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆出在擔任宏碁集團副總期間，曾向農委會申請五七三六萬元研究經費，但研究報告涉及抄襲。對此，立法院民進黨團批評，張善政複製貼上爽拿國家預算，竟推責給宏碁和工作團隊，甚至拉前東家Google下水。

民進黨團昨召開記者會，黨團副幹事長黃世杰表示，很遺憾張善政和國民黨卸責。首先是張推給宏碁，稱責任不在自己身上；第二是牽拖十二人工作團隊，張說不知道所有事情；最後，竟然還拉Google下水。

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「不要再紮稻草人模糊焦點，沒有人怪宏碁，難道他有叫你去抄襲嗎？」黃世杰強調，宏碁因此商譽受損，包含被抄襲的原創作者、委託計畫的農委會，以及全民都是受害者，尤其是最需要接受幫助的農民。很遺憾看到國民黨不敢回應就「以訟止謗」亂告，浪費司法資源、逃避問題。

黨團副幹事長林靜儀直言，很多做研究的朋友很驚訝，這樣抄襲就能拿到五千多萬元的標案，專案明訂計畫主持人執掌內容，負責專案團隊執行的總績效，也須審閱團隊之期中及期末總報告文件並給予意見，也就是說，張善政須負責這個計畫的所有抄襲或錯誤。

林靜儀說，既然張善政對該研究報告很驕傲，也請張善政驕傲地告訴大家，最終成果給予農委會什麼建議？研究計畫是國家預算，這麼大一筆經費給一個團隊三年，不僅抄襲、還不知所云，相信很多中學生都做得比他好。

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