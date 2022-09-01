5736萬風暴 張善政：有1塊錢掉我口袋就退選

國民黨桃園市長參選人張善政昨表示：「五千七百萬元如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選！」（記者鄭淑婷攝）

2022/09/01 05:30

〔記者鄭淑婷、許倬勛、謝武雄／綜合報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被週刊踢爆任職宏碁集團副總時，所主持總經費五七三六萬元農委會「農業電子化發展策略分析與規劃」案，研究報告涉大幅抄襲。張昨天受訪表示，把國外農業電子化資訊精華「摘錄」，轉給國內農業研究單位參考「非常正常」，「五千七百萬元如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選！」

「老東家宏碁被捲入 深感歉意」

張善政說，宏碁公司出面投標、簽約，錢也是由宏碁領取，並花在研討會、員工薪資等計畫上的活動，他領宏碁副總經理本來的錢，沒有因為這個計畫，多一塊錢進入他的口袋。

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對於桃園市長鄭文燦日前指張涉嫌Ａ國庫、研究計畫領農委會的錢卻抄襲農委會的報告，張回應「我們已經提告了」。

前農委會資訊中心主任林貞第一時間發文力挺張善政，後來疑似刪文，張則亮出林貞臉書頁面反駁「刪文」，指林貞仗義執言，發文後卻被嚴重霸凌，只好改成限定好友觀看。

張善政昨也在臉書發文，稱因個人選舉，導致老東家被捲入，他深感歉意；他向民進黨喊話，要抹黑、要搞政治，就請衝著他來，「髒水，潑到我為止。」

律師陳麗玲、張善政競辦發言人何元楷昨開記者會，陳麗玲說，農委會這項計畫二○○七年起分三年執行，當年起並實施產銷履歷，她時任桃園縣政府農業局長，依農委會指示配合專案進行農業電子化，桃園生產稻米、茶葉等均獲產銷履歷標章，蔬菜有生產履歷可以溯源，豬肉也有CAS加QR CODE且有TGAP標章。

陳麗玲指出，當時張善政擔任專案負責人，跑遍全台三百多個鄉鎮，這種可追溯生產來源的科技手段，讓農產品售價因此提高，造福農民，這些都歸功於張善政領導的團隊。

桃市國民黨團：若有問題 請告宏碁

桃園市議會國民黨團昨開記者會，黨團總召徐其萬表示，如果民進黨認為標案有問題，涉及官商勾結，麻煩告宏碁公司；議員舒翠玲、李柏坊、張桂綿說，民進黨應該去詢問當時的行政院長張俊雄及農委會主委蘇嘉全，因為該案的得標廠商為宏碁，張善政充其量只是宏碁員工。

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