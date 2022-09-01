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    新手爸媽帶寶貝陪同登記參選 陳時中：吸引年輕力量回台北

    民進黨台北市長參選人陳時中昨率黨籍市議員參選人，在十對帶著嬰幼兒的年輕爸媽陪同下完成參選登記。 （記者田裕華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中昨率黨籍市議員參選人，在十對帶著嬰幼兒的年輕爸媽陪同下完成參選登記。 （記者田裕華攝）

    2022/09/01 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕九合一選舉倒數八十六天，民進黨台北市長參選人陳時中昨率競選團隊與黨籍議員參選人，在十對帶著可愛嬰幼兒的年輕爸媽陪同下完成參選登記。他表示，已提出內湖交通、都更、社宅、社福等具體政見，除要回應市民期待，更在代表城市未來的年輕父母與孩童們見證下，投身為這座城市創造希望，致力打造榮耀世界的台北。

    本週開始九合一選舉參選登記，陳時中昨天由十對年輕爸媽及可愛嬰幼兒陪同，與競選總部主委陳建仁、總幹事吳思瑤、分區總幹事林昶佐、高嘉瑜及全體黨籍議員參選人前往台北市選委會完成參選登記。

    增加寵物公園與活動空間

    陳時中說，登記前就已接連提出大巨蛋、內湖交通對策、都更、社宅、社福等具體政見，供大家討論並滾動式檢討，以回應市民期待，未來也會堅持正向論述，除推動環境永續，也致力全齡關懷，讓孕婦、銀髮族、兒少及弱勢族群都能得到妥善照護，也會增加寵物公園與活動空間，打造友善生命的台北。

    透過福利補助 招手新世代

    陳時中強調，現場的年輕爸媽與幼兒孩童們象徵這座城市的未來，近年來台北人口流失嚴重，後續將透過各項福利補助吸引年輕力量回到台北，唯有年輕人的注入才可使城市更好。陳時中承諾，未來將擔任稱職的台北隊長，使台北成為持續前進、人文關懷、發展永續、榮耀世界的城市。

    至於近期有民調顯示陳時中「仇恨值高」，陳時中重申，選舉過程中各類民調都是很好參考，無論對於個人的人設或政策方向都可再按步驟進行適當調整。

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