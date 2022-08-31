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    首頁　>　政治

    北投影視音園區僅一公司投標 議員質疑圖利

    2022/08/31 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府二○一四年斥資十六億向國防部有償撥用北投製片廠，擬打造成「影視音產業園區」，該案多次流標，今年六月廿四日僅一家廠商投標，被評定為最優申請人進行議約，台北市議員林世宗發現，該廠商去年才成立且無實際經驗，且僅需投入二．三五億、每年繳交三百萬元、營運後付七○五萬履約保證金，即可取得五十年營運權，他痛批這根本是圖利放水案，恐為內神通外鬼的騙局。

    柯︰依照正常程序招標

    台北市長柯文哲昨於總質詢回應，本案都有依正常程序招標；台北市政風處表示，將調閱相關資料全面了解，過程若發生不符合招商相關程序事證，將依法辦理。

    台北市文化局指出，招商評選過程均依法辦理，絕未圖利放水，過去因流標，期間歷經辦理座談會、訪商等過程，考量影視音產業規模較小，多屬中小企業，因此以分年繳納固定權利金取代一次性開發權利金，降低廠商期初負擔，並另訂有變動權利金及超額利潤，以維市府權益。

    林世宗指出，根據招商說明書內容，整個基地土地面積四二七八坪，可開發樓地板面積高達二萬四○三七坪，得標廠商僅需繳交固定一千萬保證金，得標商總投資金額僅二．三五億，再加收○．三％、只需七○五萬履約保證金，即可取得影視音園區五十年經營權，再保證續約廿年。

    林世宗指出，土地租金營運前五年僅每年四二○萬，當大樓蓋好開始營運每年租金僅收一二六二萬，周邊地價以內政部實價登錄查詢，每坪成交價達一二○萬，超過五十億的黃金地段竟遭賤租，目前本案仍在議約中，應立刻停止簽訂不平等條約、嚴懲不法，別成為出賣市產的共犯。

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