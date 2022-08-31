反制共機 空軍「天駒部隊」常態駐防澎湖

空軍「天駒部隊」常態部署澎湖馬公基地，並由起飛時間短的經國號戰機，擔綱防空任務；圖為經國號機腹掛載國造「天劍二型」飛彈。（記者涂鉅旻攝）

2022/08/31 05:30

〔記者涂鉅旻／澎湖報導〕中共解放軍自本月起頻派海空兵力於台灣周遭演訓，踰越台海中線、闖我西南防空識別區的共機數量，迄今已超過四百架次。為台海防衛所需，軍方人士表示，原僅限定春、夏季進駐澎湖馬公基地的空軍「天駒部隊」，現已成常態性部署，並依季節調整兵力，利用經國號戰機起飛時間短的特性，爭取更多的空防預警時間。

蔡英文總統昨前往澎湖，視導空軍天駒部隊、第七雷達中隊、陸軍澎防部防空連，以及海軍一四六艦隊等駐防澎湖的部隊。

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進駐澎湖馬公機場的「天駒部隊」位處台海第一線，現由空軍台南一聯隊、台中三聯隊所屬經國號戰機擔綱此任務。有鑑於中共對我軍事威懾力道不斷提升，軍方人士表示，國軍自二○一九年起已將「天駒部隊」作為澎湖常態部署單位，並依季節調整兵力。

經國號起飛時間短 空防預警具優勢

經國號戰機具備起飛時間短的優點，且可掛載多種武器，根據軍方展示的戰備機，其機翼兩側掛載美製響尾蛇短程空對空飛彈，機腹下方則可掛載國造「天劍二型」中程空對空飛彈，可於空戰之中有效發揮戰力。

蔡英文昨於臉書表示，一位曾與敵機在空中對峙的空軍飛行員跟她說，空軍官兵是廿四小時待命，「說不緊張是騙人的，但請把領空交給我們，我們都準備好了」。這就是國軍堅守崗位的態度，這就是守護家園的決心。隸屬海軍一四六艦隊的艦長昨向蔡英文總統提及，之前曾嚴密監控敵艦長達六天時間，雙方最近的距離僅五百至六百碼（約四五七公尺至五四九公尺）。

海軍成功級巡防艦張騫艦艦長李光平昨受訪時也說，我國軍艦與中共軍艦曾有多次相互警告，雖能知道對方立場，「但無法認同」，過程中，也有中國籍小漁船曾挑釁地要中共軍艦「打他（指我國軍艦）、打他、不要多話」，但對於這種無理取鬧的發言，我方不會理會。

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