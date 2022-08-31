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    盧秀燕團隊 江啟臣顏清標鐵三角再合體

    GoShare共享電動機車進軍台中市，市長盧秀燕（右）參與開幕儀式。（記者蔡淑媛攝）

    GoShare共享電動機車進軍台中市，市長盧秀燕（右）參與開幕儀式。（記者蔡淑媛攝）

    2022/08/31 05:30

    競總敲定包含江顏等七人出任總幹事 盧預計選前14天請假投入選戰

    〔記者林旻臻、蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕九合一選舉十一月廿六日投票，台中市長盧秀燕預計九月二日登記，據知情人士指出，盧秀燕已敲定，包括上次市長選舉「鐵三角」，一舉拿下市長選戰寶座的立委江啟臣，以及前立委顏寬恒等七人出任競選團隊總幹事，盧秀燕並預計在選前十四天請假正式投入選戰。

    開學日 盧到校視察防疫、冷氣使用

    此外，昨日開學日，盧秀燕一早就抵達烏日國小視察防疫措施及冷氣使用情形，她強調，「清涼安心學習計畫」是台中特有的計畫，很高興行政院隔年也推動班班有冷氣計畫。

    日前台中市有一名女子控訴，廿多年前被國中資優班黃姓導師（現任職校長）性侵，之後另有受害者也出面指控，外界質疑市府處理態度消極；盧秀燕昨天再三保證，會公正積極追查此事，只是按照法律及相關規定，必須走一定的流程。

    總部仍將設大里 10月推大型造勢

    據了解，盧秀燕市長競選總部仍將設在大里，除江啟臣、顏寬恒外，另將延聘立委楊瓊瓔及國民黨台中市黨部主委顏文正，以及國民黨議會黨團前書記長陳政顯、現任書記長吳瓊華與執行長黃健豪等七人出任總幹事；至於競選總部主委，則會委請百工百業及各後援會長出任，她預計十月推出第一場大型造勢，已有人積極奔走盼促成「六都首長侯選人聯合造勢大會」在台中，全國聚焦拚出佳績。

    共享運具 增第二家電動機車業者

    台中市共享運具除I Rent，再新增一家GoShare，昨日正式上路，成為台中市第二家電動機車共享運具經營業者，盧秀燕表示，中市藍天白雲計畫是要發展節能減碳、共享運具及大眾運輸工具做環保。

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