蔡其昌翻轉中區 提加速推動都更

第二市場自治會送上象徵「包中」的包子及肉粽，祝民進黨台中市長候選人蔡其昌（左）高票當選。（記者許國楨攝）

2022/08/31 05:30

市政座談人潮爆棚 蔡：大車站計畫 讓舊城區風華再現

〔記者許國楨／台中報導〕民進黨台中市長候選人蔡其昌前天正式登記參選，昨天到第二市場武德宮舉行中區市政座談會，繼續向市民說明自己提出的「台中十大建設」政策，蔡也提出大車站及城區新裝計畫，將沒落的閒置空間進行活化，讓台中的年輕人有更多發展機會，提升在地青創力量，努力讓舊城區風華再現。

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祝包中 市場自治會送包子、肉粽

蔡其昌昨天下午到場時，現場雖然颳風下雨，但支持者仍坐滿廟埕及廣場高喊「凍選」，而第二市場自治會也送上象徵「包中」的包子及肉粽，祝蔡高票當選。

蔡其昌表示，中區是過去台中人共同的歷史記憶，也是過去帶領這座城市文化的發源地，未來當選市長，要推動大車站計畫，與台鐵局協力合作，興建立體連通道平台，盤整火車站附近的閒置空間，把台中火車站前後站互相連通一起發展，以及把舊城區的市場重新翻修、穿新衫，將有歷史、有文化的景點再次活化。

沒落閒置空間活化 市府整體規劃

他說，都市更新的推動對於舊城區的復興至關重要，但是這四年來盧秀燕執政下毫無進度，許多都更案件停滯不前，未來當選將成立都更法人專責機構，透過第三方公正機關及公開透明的機制，讓參加的市民都能獲得合理的利潤，由政府單位公辦將所有利益回饋給市民，加速都市更新的推動，讓舊城區擁有更多停車、公園、綠地及住宅用地的空間，透過市府整體性規劃，才有機會讓中區再生，讓過去代表台中的歷史、文化發揚光大。

蔡呼籲市民支持 拚台中更多建設

蔡強調，盧秀燕執政四年來，舊城區復興毫無進展，沒看到盧市府提出更多的建設計劃來建設中區，呼籲市民支持，讓他為台中做更多建設、為舊城區帶來更好的改變。

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