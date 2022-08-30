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    首頁　>　政治

    延續基隆綠色執政 蔡適應領議員參選人登記

    民進黨基隆市長提名人蔡適應（前排中）偕同13位議員提名人，由市長林右昌（右四）、總教練蘇仁和（左四）陪同，到基隆市選委會登記。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市長提名人蔡適應（前排中）偕同13位議員提名人，由市長林右昌（右四）、總教練蘇仁和（左四）陪同，到基隆市選委會登記。（記者俞肇福攝）

    2022/08/30 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕年底地方公職人員選舉，將於十一月廿六日投票，昨起到九月二日受理參選登記作業，民進黨基隆市長參選人蔡適應「搶頭香」，成為基隆市長選舉登記的第一人，他表示，選在登記首日和黨籍市議員參選人共同登記，展現「民進黨基隆隊」的團結勝選決心。

    11名議員參選人 完成登記

    昨天登記首日，基隆市長選舉僅蔡適應一人登記；在市議員部分，昨天共有十一人登記，民進黨籍十人，分別是鄭文婷、陳宜、陳軍佐、張顥瀚、張秉鈞、施偉政、洪森永、吳驊珈、林坤明、曾怡芳；無黨籍市議員張耿輝也完成登記。

    蔡適應在「基隆隊領隊」、市長林右昌，和「基隆隊總教練」蘇仁和等黨籍市議員參選人的陪同下，昨天下午聲勢浩大到基隆市選委會登記；林右昌說，蔡適應和十三位市議員參選人都是「進步跟改變的團隊」，他近八年的執政已帶給基隆快速的進步及城市翻轉，讓市民很有感，只有蔡適應可以延續市政，「改變和進步不能走回頭路。」

    蔡適應說，林右昌近八年的認真執政、中央和地方合作無間，讓市民看到基隆的改變，有超過八成市民滿意基隆市政，感謝林右昌的付出，接下來就讓他來接棒。

    另外，國民黨基隆市長參選人謝國樑預計在九月一日上午辦理登記，他昨天推出「多元族群政策第三部曲」政見，當選後要比照新北市「哈客館」模式，運用公私協力來建置客家據點，結合客語教學、客家慶與技藝課程，配合七堵瑪陵坑客庄節日，打造更有深度、更新創的客家藝文環境。

    謝國樑提客家政見 增建據點

    謝國樑說，基隆市客家人口約四萬六千人，客家文化、技藝及語言都要好好傳承，將與基隆市客家八音協會、文化協會、同鄉會、藝文發展協會等民間團體合作，促進客家文化發展與提升客家族群權益。

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