中國無人機又擾金 國軍信號彈驅離

中國無人機昨又騷擾金門，金防部發射信號彈警示後，無人機即飛離。（圖：金防部提供）

2022/08/30 05:30

〔記者吳正庭、呂伊萱／綜合報導〕陸軍金門防衛指揮部表示，昨天下午四點八分，又發現中國一架次的民用無人機，以約卅公尺的高度，低空闖入獅嶼地區的禁限制水域上空，國軍部隊立即發射信號彈示警驅離，這架無人機約一分鐘後，就往中國廈門方向飛離。

金防部指出，這架民用無人機闖入烈嶼鄉（小金門）獅嶼地區禁限制水域的上空，當時距離國軍的據點約兩百公尺、高度卅公尺，駐守部隊依「示警、通報、驅離、防衛射擊」的程序應處，這架無人機在國軍先射擊信號彈示警，約一分鐘後，就往中國廈門的方向飛離。

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針對中國無人機、空拍機頻頻騷擾金門，侵門踏戶在金門各衛哨據點「停留」、「觀察」，金防部強調國軍將採取驅離的必要反制措施，如果仍盤旋不去就「擊落」。

外交部痛批：闖空門的賊

此外，中國外交部發言人趙立堅昨竟稱「中國的無人機到中國的領土上去飛一飛，我不覺得這是什麼值得大驚小怪的事」。外交部對此痛斥，中國古有明訓，「不請自來謂之賊」，無論是闖空門或空中偷窺，「台灣人民都不歡迎這種賊」。中國共產黨威權擴張主義政府老把騷擾其他國家當作生活日常，「區域麻煩製造者」的頭銜果然當之無愧。這也是外交部罕見稱呼中國政府是「中國共產黨威權擴張主義政府」。

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