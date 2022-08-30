搶頭香登記 鄭運鵬：後發先至

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨在「桃園隊」龐大陣仗下，選在登記參選首日完成登記，他呼籲守住桃園就是守住2024。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/30 05:30

〔記者鄭淑婷、陳文嬋／綜合報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨在桃園市長鄭文燦等人陪同下，率「桃園隊」全體市議員參選人登記。廿八日連跑十九個行程的鄭運鵬聲音沙啞表示，這次面對的是國民黨全黨打一人及三人打一人局面，選在首日登記代表著「後發先至、後來居上」，呼籲「桃園隊」守住桃園就是守住二○二四，守住桃園就是守住市民的信任；鄭文燦則說︰「三打一我們也一定會贏！」

鄭文燦︰三打一我們也一定會贏

鄭文燦表示，他在桃園八年執政交出讓市民認同的成績單，這是「桃園隊」及桃園市民共同努力的成果；進步的腳步不能停下，鄭運鵬擔任立委期間，參與了桃園各項建設，對他的執政最了解、也最有心得，相信鄭運鵬不會是另個鄭文燦，而是2.0版，會在他的基礎上調整各種執政方案，讓桃園變得更進化、更好；他有信心未來的八年，一定看得到桃園的大進化，因此跟團隊陪伴鄭運鵬登記，也宣示「市長一定會贏、議員一定會當選」。

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鄭運鵬指出，他會在最短時間成軍，也會慢慢成為鄭文燦2.0。話鋒一轉，他抨擊國民黨是用全黨打一人，現在還面臨三人打一人局面，這就代表鄭文燦在桃園的成績，已經讓桃園徹底的改變，沒有過去所謂「藍大於綠」的問題，市民的認同感是建立在好成績之上，因此競爭對手要無所不用其極地破壞市政建設的成績、市民的信任及每位候選人正面選舉的步驟。

鄭運鵬說，請大家在最後三個月，要保持這樣的實力與決心，相信「桃園隊」、鄭文燦的好成績，以及蔡英文總統對台灣近年經濟發展、國家安定及尊嚴的突破。

對於鄭寶清堅持不退選，鄭文燦指鄭運鵬選情比大家想的還要穩定，且是穩定往上升，上升速度有賴更大的努力；目前三打一完全沒有落後，「三打一我們也會贏！」

蘇：鄭寶清參選 會刺激挺鵬者更努力

行政院長蘇貞昌昨南下高雄視察表示，鄭寶清自行參選雖影響鄭運鵬選情，但會刺激支持鄭運鵬的人更加努力。他肯定鄭運鵬學經歷完整，非常活潑、幽默，承擔重任正是為了建設桃園在努力，相信桃園鄉親會選出最好人才。

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