（台中）盧秀燕表揚模範父親 一一拍合照

市長盧秀燕表揚二百多位模範父親。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/29 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市長及議員選舉今天開始登記，現任市長盧秀燕昨天的行程主打溫韾牌，下午先參加社會局舉辦的模範父親的表揚，共表揚二百七十位模範父親，還一一跟被表揚的父親及家庭合照，傍晚則參加社團新舊會長的交接，至於那一天會前往登記參選，目前已知盧秀燕將於在九月一日上午陪同議長張清照前往登記後，選在九月二日登記的最後一天前往登記，跟蔡其昌剛好形成首日登記及最後一天登記的對比現象。

9/1陪張清照登記 自己9/2才登記

盧秀燕昨天上午沒有行程，下午一點參加模範父親的表揚，傍晚參加昇揚基金關懷協會新、卸任會長交接暨新會長及會職員就職典禮，而市府共表揚二百七十位模範父親，而盧秀燕因腳傷未痊癒，坐輪椅進場，但是卻站著先與多位八十多歲的模範爸爸們合照後，還安排跟被表揚的父親及其親友坐著合照，許多家庭都很開心。

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盧秀燕表示，「爸爸親像山」「爸爸也像大傘」讓家人靠，被表揚的爸爸們，不僅對家庭付出，還對社會有貢獻，更是社會典範，她代表市府謝謝所有的爸爸們用一生為社會貢獻，同時創造每個幸福家庭。

爸爸樂行善 帶領子女一起助人

被表揚之一的西屯區王顯勝，國中畢業便半工半讀，他苦讀考上國立大學企管系，工作任職高階主管，努力回饋社會，並帶領子女一同行善助人，子女於學習期間投身社福團體或國際志工。

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