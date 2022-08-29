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    首頁　>　政治

    （台中）蔡其昌大里市場拜票 霧峰辦劇場

    蔡其昌（右三）今天在立委何欣純（右一）等人陪同下到大里內新市場拜票，熱情和買菜民眾擊拳。 （記者陳建志攝）

    蔡其昌（右三）今天在立委何欣純（右一）等人陪同下到大里內新市場拜票，熱情和買菜民眾擊拳。 （記者陳建志攝）

    2022/08/29 05:30

    〔記者陳建志、蘇金鳳／台中報導〕年底市長選舉戰鼓頻催，民進黨台中市長參選人蔡其昌昨天一早先到大里內新市場拜票，下午又在霧峰邀請兒童劇團演出，全力搶攻屯區選票，因對手盧秀燕上次將競選總部設在大里，蔡其昌表示，自己和大里的淵源比盧秀燕更早，並說大里這四年來沒有什麼大建設，反而是市府計畫把水肥廠設在夏田產業園區，導致群情激憤，強調這四年有沒有讓市民覺得做台中人更光榮，才是市民投票的依據。

    年底市長及市議員參選登記從八月二十九日至九月二日登記，蔡其昌將在今天上午前往中市選委會登記，其競選團隊、立委及市議員將陪同前往。

    今上午登記 立委、議員將陪同

    蔡其昌昨天在立委何欣純、市議員參選人李天生、林德宇、張芬郁等人陪同下，前往大里內新市場拜票，熱情和買菜民眾與市場攤商握手、擊掌；昨天下午則在霧峰舉辦幸福親子藝文季，邀請小青蛙劇團帶來「小木偶奇遇記」，吸引一百多位親子到場看戲同樂。

    因盧秀燕上次就將競選總部設在大里，蔡其昌說，競選總部設在大里也不代表盧市長對大里比較認真，這四年來，在大里沒有做出任何大建設，南門橋改建也是立委何欣純、黃國書共同向中央爭取經費才能完成。

    蔡其昌說，唯一看到的是好不容易為中小企業爭取的夏田產業園區，被李天生議員發現市府想把水肥廠設在這裡，造成大里人群情激憤；市府環保局長陳宏益則澄清，「大里絕對不會設置水肥處理廠！」夏田產業園區目前為環評階段，園區依規定劃設的是「污水處理廠」用地。

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