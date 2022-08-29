在地安老 王惠美：打造591關懷照顧據點

2022/08/29 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕昨天是暑假最後一個周日，也是祖父母節，國民黨籍彰化縣長王惠美宣導施政理念，強調將努力邁向「一村里一社區關懷照顧據點」，也叮嚀民眾找個時間好好抱一下身旁愛我們、不離不棄的父母和阿公阿嬤。

王惠美說，目前彰化縣六十五歲以上人口已超過廿二萬人，高齡化和長壽縣越來越明顯，二○一八年底，縣府有一五○處關懷照顧據點，目前已增至三一七處，可說翻倍成長，設置率超過五成，年底前還會再增加。

請繼續往下閱讀...

王惠美表示， 「家有一老、如有一寶」她希望每位彰化縣長輩都能安心、放心在地安老，更多年輕人返鄉成家立業，讓阿公阿嬤含飴弄孫，過節日陪伴平凡又幸福，找個時間好好抱一抱身邊愛你的父母和阿公阿嬤。

縣府鼓勵資深社區扮演領頭羊，邀請尚未設置據點的社區一起加入，全彰化縣五九一個村里都能設立關懷據點，完成一村里一據點，讓社區就近且更有能力照顧長輩。

提供長輩安心舒適的生活環境是縣府施政重點，縣府整合日照中心的資源，延伸到各地村里擴增關懷據點，也陸續舉辦廚神大賽、不老時尚秀、桌遊嘉年華、據點成果展和長者為師等活動，讓長輩找回自信與活力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法