屢次侵擾我外離島 金防部︰中共無人機 趕不走就擊落

中國無人機侵擾金門，金防部發射信號彈「驅離」。 （資料照，金防部提供）

2022/08/29 05:30

〔記者吳正庭、涂鉅旻／綜合報導〕我國外離島遭中共無人機襲擾情形層出不窮，陸軍金門防衛指揮部昨證實，烈嶼地區於廿七日傍晚發現不明飛行器短暫掠過上空，比對後應為民用無人機，金防部守軍射擊一枚信號彈示警後，這架無人機即飛離。金防部強調，後續國軍將採取「驅離」必要反制措施，視情況實施吹哨、廣播、射擊信號彈，如果無人機仍盤旋不去就「擊落」。

吹哨、廣播、射擊信號彈驅離

國防部於今年至二〇二六年編列四十三億餘元，執行「遙控無人機防禦系統」採購案，明年起將陸續獲得五套系統、二三二把干擾槍，國防部已拍板優先撥交外離島部隊使用。官員表示，在全案執行前的空檔，將檢視國軍既有能量擬定應變計畫。而國軍先前不以實彈驅離無人機，除考量可能衍生的後續效應外，亦受衛哨人員「用槍時機」約束所致，但面臨當前所需，會將「擊落」無人機及運用實彈與否，全數納入通盤檢討之列。

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金防部指出，從美國眾議院議長裴洛西八月初結束訪台後，中共第一架無人機侵擾金門迄今已達廿三架次之多。

中國社群網站廿七日流傳一段空拍影片，畫面疑似使用無人機，由遠而近飛到烈嶼外島金防部崗哨，除了拍攝到我國國軍官兵之外，崗哨設施、機艦識別圖亦清晰可見，當時執行衛哨勤務的官兵隨即透過無線電回報，採取應處作為。

金防部強調，共軍屢次以無人機等飛行器挑釁，嚴重破壞區域安全穩定，更對國防、飛航安全造成重大威脅，後續國軍將採取「驅離」必要反制措施，視情況實施吹哨、廣播、射擊信號彈，如果無人機仍盤旋不去就「擊落」，適切應處以確保國家安全。

國防部也在官方臉書粉絲團發布圖卡，強調 「捍衛國家安全，即起適切反制」，指無人機等飛航實體造成國安、飛航安全重大威脅，國軍將採取包括驅離在內等必要反制措施。

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