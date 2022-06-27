北、竹市三腳督 綠︰祭政策牌 爭取中間選民

沈慧虹。（資料照）

2022/06/27 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨台北市長人選尚未掀牌，但「三腳督」情勢已然底定。黨內評估，國民黨、民眾黨有各自的問題和矛盾，民進黨不需捲入，只要守好疫情、推派能號召中間選民的人選，這一戰大有可為。至於新竹市，市長參選人沈慧虹有豐厚行政經歷且熟稔新竹市政，團隊正積極拉抬其知名度，預計強打政策牌，爭取「選人不選黨」的知識選民。

民進黨台北市立委吳思瑤認為，這屆台北市長選舉是民進黨非常有機會的一屆，固然有候選人因素，身為執政黨，若能持續守好疫情，讓民生、經濟恢復正常，對民進黨的選情一定也會有所提升，因此她願意給黨中央更多時間和空間尋覓人選，期待會有一位高人氣、有高度信任感，且對中間選民有號召力的市長參選人。

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北市不捉對廝殺或藍綠對立

面對必然的三腳督局勢，吳思瑤表示，民進黨不需捉對廝殺或鎖定任何對手，藍白之間有自己的矛盾和衝突，民進黨本來的政黨信任度就勝過其他政黨，只要固守基本盤，正向呈現執政績效，不需要特別發動攻勢。

民進黨人士則分析，目前有約五至十％「調皮選民」在衝高有意參選台北市長的副市長黃珊珊支持度，以政黨支持度推估，正式提名後民進黨參選人支持度會從三十五％起跳，黃珊珊則可能掉回十五％，民進黨推出的人選若激發藍綠對立，可能反成藍營操作棄保的助力，但民進黨的人選若能號召中間選民，這一戰將大有可為。

竹市沈慧虹強化知名度與政策論述

新竹市長方面，地方人士指出，沈慧虹一個月前尚未宣布參選，內部民調的知名度雖僅約三成，但支持度近十四％，轉換率很高，顯示沈是極具潛力、被信任的人選，選戰前期會強化其知名度；沈辭職參選後將展開「慧虹RUN」里民座談會，也與黨籍議員聯合作戰，尤其將針對國民黨參選人林耕仁的大本營香山區、外界認為民眾黨立委高虹安有優勢的新竹科學園區，加強組織經營。

地方人士分析，新竹市基本盤藍大於綠，但「選人不選黨」的中間選民也高達近四成，普遍知識水準高、年輕，因此對政策需求也高，相較於可能對手都是代議士，熟稔政策執行、城市發展的沈慧虹在這方面更具優勢，後續將推出「虹姐上菜」，透過直播、Podcast強化政策論述，爭取選民支持。

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