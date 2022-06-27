CNN報導：中國055型驅逐艦、潛艦、商船及民兵船 對美威脅大

055型萬噸驅逐艦南昌艦航行在渤海海域。（擷取自「央視軍事」微博）

2022/06/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國第三艘航空母艦「福建號」十七日下水，該艦是號稱完全由中國自主設計、建造的首艘彈射型航艦，配置電磁彈射和阻攔等硬體。不過，在真正實戰出身的美軍前指揮官眼中，美軍不用太擔心福建號，目前應該更關注另外四種中國船艦。

福建艦還不足為患

美國有線電視新聞網（CNN）廿五日報導，前美國太平洋司令部聯合情報中心主任舒斯特（Carl Schuster）指出，福建號從下水到具有基本作戰能力，至少需要四年，而且八萬多噸的排水量對美軍來說，是非常大的目標，美國有充分能力突破福建號的防禦措施。

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專家認為，以下中國四種船艦，對美國海軍的主導地位構成更大威脅，現階段更需要關注，包括：

一、○五五型驅逐艦

為中國研製的第一款萬噸級驅逐艦，二○一七年下水的首艦「南昌號」，全長一八○公尺，排水量達一萬三千噸，依北大西洋公約組織（NATO）標準，可視為更大型的巡洋艦。該艦配備一一二具垂直彈艙，可發射反艦、長程對地攻擊等各型飛彈。美國國會研究處三月間報告稱，至少十艘○五五型驅逐艦已服役或建造中。○五五型二號艦「拉薩號」上週在日本海演習，黨媒「環球時報」宣稱該艦已實現全面作戰能力。

二、○三九Ａ／Ｂ型元級攻擊潛艦

美國國防部去年提交國會的中國軍力報告書指出，中國海軍已擁有十七艘該型潛艦，目前仍在積極建造中，估計三年內可組成一支廿五艘規模的艦隊。元級潛艦已具備即戰力，配備的絕氣推進動力模式，可減少被敵艦發現的機率。

三、商船

美國軍事專家估計，若中國武力犯台，要完全佔領台灣，必須派出數十萬、甚至上百萬的解放軍及各型裝備，渡過台灣海峽，而中國海軍艦隊無法勝任這項任務。但中國確實擁有一支龐大的民用渡輪船隊，可迅速將其改裝用於軍事用途，據稱這些中國商船甚至可能是為這種可能性而設計。

四、海上民兵船

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）去年報告指出，中國擁有數量龐大的海上民兵船隊。這些民兵船偽裝成漁船，實際上受命於軍方，執行海上侵略、蒐集情報的任務。

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