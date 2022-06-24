助台灣石斑銷日 林慎平：我懂台灣養殖業的痛

林養魚場觀光釣池附設餐廳可現場調理現釣的活魚。（駐日特派員林翠儀攝）

2022/06/24 05:30

「鳳梨幫不上忙 石斑我就能盡力」

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕中國在本月十日突襲式宣布禁止進口台灣石斑魚，消息傳出不到十天，日本最大咖的鮭魚養殖業者「林養魚場」會長林慎平，馬上表態會拔刀相助，將運用自己的通路幫台灣推廣石斑魚進入日本市場。林慎平接受本報專訪時表示，上次鳳梨的事他幫不上忙，這次換成魚，算是他的「管區」，或許有什麼可以幫忙的地方。

日最大咖鮭魚養殖業者 拔刀相助

一九四四年出生於福島縣白河郡的林慎平，從父親一代開設養魚場，現在已傳到第三代。他很親台，有很多台灣朋友，雖然「林」的姓氏，日語發音為HAYASHI，但他和台灣朋友見面時都會自稱是「福島的RIN（林）」。

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林慎平表示，中國宣布禁止台灣石斑進口後，一位住在台灣的日本人朋友聯絡他，說台灣養殖魚賣不出去了，很傷腦筋。他就想說，也許有他能盡力的地方。

林慎平的專業是鮭鱒養殖，對於熱帶地區的魚類較不熟悉，但總是會有辦法的。林慎平說，例如他們生產的「楓葉鮭」供應到日本的壽司連鎖店，或許可以請他們也試試台灣石斑，只不過現在還在洽詢階段，畢竟他沒吃過台灣石斑，對烹調方法和吃法都不清楚，台灣石斑怎麼引進，以活魚或是冷凍方式進來，都還在洽詢中。

林慎平表示，他打算先採購二到三噸的台灣石斑，當做試吃和推廣的樣本，現在公司員工和他的兒子都一起動起來。他笑說，台灣遇到困難時，日本人都很樂意幫忙，或許他出面可以提高聲量，達到宣傳效果。

「中國霸凌讓人看不下去」

日本三一一核災後，台灣禁止福島水產進口，但台灣石斑被中國刁難，卻有福島人站出來幫忙，讓很多台灣民眾覺得有點汗顏。對此，林慎平毫不介意，他說兩件事完全無關，核災事故後福島的東西完全賣不出去，台灣養殖業者的痛他們感同身受，他們的魚是從魚卵養到成魚，結果卻賣不出去，真的很難過。台灣的養殖業者遇到這種困難，尤其是中國欺凌弱小的作法，實在讓人看不下去，所以決定站出來幫忙。

李登輝訪日 林慎平曾一路作陪

世居福島會津的林家和台灣頗有淵源，林慎平的祖父曾任第十三代台灣總督石塚英藏的顧問，林慎平本人和台灣結緣也很深，早在四十年前台灣開始養殖虹鱒時，就曾到台灣中部山區的養殖場進行技術指導。他加入「日本李登輝之友會」後，曾擔任李友會福島縣支部長，但因年事漸高，三年前已交棒。他的兒子也是李友會的會員，曾到淡水參加過李登輝學校。林慎平還得意地說，李前總統訪日時，他一路作陪，足跡遠至沖繩和石垣島。

位於福島縣白河郡林養魚場總部的觀光魚池，可供全家大小享受垂釣之樂。（駐日特派員林翠儀攝）

林慎平祖父的舊宅，建材大量使用台灣檜本，有百年歷史，至今仍散發了檜木香。（駐日特派員林翠儀攝）

協助推廣台灣石斑的日本鮭魚養殖業者「林養魚場」會長林慎平，昨和夫人接受本報專訪，他表示，對台灣業者遭到刁難的痛可以感同身受。（駐日特派員林翠儀攝）

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