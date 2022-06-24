國民黨徵召周佳琪 對決民進黨李清聖

民進黨屏東市長提名人李清聖（中）強調清廉勤政。（記者葉永騫攝）

2022/06/24 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕一波三折的國民黨屏東市長選舉提名昨天定案，縣議黨部主廖婉汝表示，國民黨中央黨部決定徵召縣議會議長周典論的女兒、屏東縣婦女會理事長周佳琪參選，周佳琪昨天表示，已接獲徵召的消息，將會全力以赴。民進黨屏東市長提名人李清聖說，將以團結的小蝦米來對抗大鯨魚。

國民黨屏東市長選舉因為二屆屏東市長都因涉及貪瀆案遭到停職，因此被列入艱困選區，人選也一波三折，中央黨部相信停職的林恊松清白，原本要提名林恊松繼續連任，但林恊松認為會遭人抹黑攻擊，無意參選，而市民代表任峻賢雖有參選意願，卻沒有大選的經驗，國民黨縣黨部經過考量後將三人都呈報給中央黨部決定，最後決定徵召在屏南地區已深耕多年、有大選經驗的縣議會議長周典論女兒、現任屏東縣婦女會理事長的周佳琪參選。

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縣黨部主委廖婉汝表示，中央認為周佳琪長期在基層耕耘，經挫折及磨練，是最好人選。

周佳琪表示，黨主席朱立倫向她說，屏東市需要一位有主見、有堅靭毅力、願意承擔責任的市長，點名她是黨內一直深耕基層的最優秀年輕人，要交付她重要的任務，傾聽基層聲音延續屏東市的發展，因此她願意在黨最艱難的時刻，挑起重擔，全力以赴，接受國民黨徵召，競選下屆屏東市長，有信心打贏這場選戰。

民進黨屏東市長提名人李清聖指出，國民黨空降周佳琪來屏東參選，是對屏東人不尊重，他從政二十餘年來清廉勤政，受市民肯定，將凝聚所有的小蝦米來對抗大鯨魚，尤其是屏東市二屆國民黨的市長都因案停職，屏東市需要操守清廉、能夠大刀闢斧來改變屏東市的市長，帶動屏東人的光榮。

國民黨徵召屏東縣婦女會理事長周佳琪，參選屏東市長。（記者葉永騫攝）

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