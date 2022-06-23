日參院選舉起跑 朝野3黨都打台灣牌

（翻攝自日本參議院官網）

2022/06/23 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕日本參議院選舉廿二日公告，預定下月十日進行投開票。面對中國增強對台灣的軍事壓力，今年包括自民黨、日本維新會及立憲民主黨等三個朝野政黨，在參院選舉公約中列入台灣議題，日本維新會更明記「制定日本版台灣關係法」，以加強日台關係。

日本維新會更推「制定日本版台灣關係法」加強日台關係

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日本參院有二四八個席次，每隔三年改選半數席次，今年加上一席補選，共一二五席（單一選區七十五席、比例代表五十席）。

這次參院選舉也是岸田文雄內閣在去年上路後的首次全國性大選，被視為岸田內閣的「期中考」。自民黨與公明黨執政聯盟目前在參院掌握一三八席，其中六十九席為非改選，身兼自民黨總裁的岸田將執政聯盟席次過半定為勝負分界線，亦即自公兩黨拿下五十六席以上即算勝選。

台灣安全 受高度關注

在俄羅斯入侵烏克蘭後，東亞地區安全保障及台灣有事的問題也受到日本民眾高度關注。自民黨在去年眾院選舉公約中明記，將加強與美國、澳洲、印度、歐洲、東南亞國協、太平洋島國和台灣等合作，以實現「自由且開放的印度太平洋」，參院選舉公約也維持這項政見。

日本維新會則明記，為加強日台關係，將制定日本版「台灣關係法」，並以締結日台自由貿易協定（FTA）為目標。

最大在野黨立憲民主黨也在公約中提到，為避免台灣有事，不僅日美，還要與東協加三（日中韓）設立安保合作的國際會議機構。

安保議題是這次參院選舉的焦點之一。自民黨參考北大西洋公約組織（NATO）各國國防預算佔國內生產毛額（GDP）二％以上的案例，主張在五年內強化防衛力。在野的日本維新會也主張，防衛預算應以佔GDP二％為目標增加。國民民主黨也主張應增加必要的防衛經費；立憲民主黨主張不應執著於總額增加，而是在有限預算中提升防衛力的質量。

在修憲議題上，除了執政聯盟，在野的國民民主黨和日本維新會也支持修憲。改選前，四黨加上無黨籍的「修憲派」議席共有一六六席，剛好達到修憲動議門檻的三分之二席次，其中有八十二席將在這次改選，因此修憲派若要維持優勢，等於一席都不能少。

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